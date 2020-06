Emotiva despedida a Hermes Binner Locales 28 de junio de 2020 Redacción Por Los hijos de Hermes Binner agradecieron las muestras "de afecto y cariño".

FOTO LA CAPITAL ULTIMO ADIOS. Una mujer deja una flor en el féretro en el inicio del cortejo fúnebre.

Los hijos del exgobernador de Santa Fe, Hermes Binner, agradecieron "las demostraciones de afecto, respeto, admiración y cariño" para con el fallecido dirigente socialista que fue velado en la localidad de Casilda. El féretro con los restos del ex mandatario provincial, que había nacido en Rafaela, fue cubierto con rosas rojas y las banderas argentina y del Partido Socialista.

En Casilda, la salida del féretro fue acompañada por vecinos, familiares, amigos y militantes del Partido Socialista que le brindaron un cerrado aplauso durante unos minutos, según informó el diario La Capital.

En tanto, la vivienda donde Binner residió durante varias décadas, en el macrocentro de Rosario, se convirtió en un pequeño "santuario" donde vecinos y allegados dejaron flores y carteles para recordar al dos veces intendente de esta ciudad.

"Se iluminan miles de brazos que una flor empuñarán", dice uno de los textos pegados en la puerta de la vivienda, ornamentada con rosas rojas –símbolo del Partido Socialista- por vecinos y seguidores del ex gobernador. Otra reza: "Gracias doctor por tanto. Un vecino ejemplar", mezclado entre rosas y dos remeras rojas de la juventud del Partido Socialista (PS) que fueron atadas a los barrotes del portón negro de entrada.

Los hijos de Binner, quien falleció el viernes a los 77 años tras cinco días de internación por un cuadro de neumonía aguda, agradecieron las muestras de cariño. "En estos momentos de pandemia consideramos que la mejor manera de honrar la vida y el legado de un abanderado de la Salud Pública como lo fue él, y reconocer su inmenso trabajo y dedicación en la construcción de un sistema de salud que incluya a todos, es respetando el aislamiento social que nos impone esta coyuntura", dijeron en un comunicado. "Por eso les pedimos encarecidamente, nos ayuden despidiéndolo desde su corazón y desde su lugar", agregaron.

Binner fue velado hasta ayer cerca del mediodía en una sala de la localidad de Casilda a la que se permitió ingresar de a grupos de diez personas, en virtud de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Además de los familiares más íntimos, pasaron por la sala velatoria varios dirigentes del PS santafesino para despedir a su líder.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, decretó dos días de duelo por la muerte del exmandatario (2007-2011), mientras que en Rosario su intendente, Pablo Javkin, estableció que la enseña nacional sea izada a media asta por tres días en el Monumento Nacional a la Bandera.

"Hasta siempre querido Hermes. Gracias por todo lo que me enseñaste y nos dejaste a cada uno. Rosario ya te extraña y honra, con tu amada celeste y blanca a media asta en señal de respeto", dijo Javkin a través de Twitter.