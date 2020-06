Por la moratoria, el Municipio ya recaudó $ 43,5 milllones Locales 28 de junio de 2020 Redacción Por Este lunes 29 finalizará y hasta el viernes al mediodía se habían realizado 3.382 convenios. El secretario de Hacienda local dijo que funcionó muy bien.

FOTO ARCHIVO LANFRANCO. Secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio.

Mañana será el último día en el que los rafaelinos podrán acercarse al Palacio Municipal para adherir a la moratoria 2020 y de este modo ponerse al día con las deudas municipales.

El secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco afirmó que no habrá una extensión de la moratoria y que esta decisión adoptada por el Estado local ha funcionado muy bien, alcanzando una recaudación hasta el momento de $ 43.500.000, de los cuáles, $ 21.435.000 fueron de contado y el resto en cuotas.

La moratoria se inició el 2 de marzo y tenía un período de vigencia por 90 días, pero decidió prorrogarse por 30 día más tal como lo permite la Ordenanza aprobada en enero por el Concejo, que vence este lunes 29 de junio.

Lanfranco precisó que “lo que consideramos en el momento en que pensamos en la moratoria, era justamente en dar una herramienta al usuario, a la persona, al contribuyente que tenía deudas con el municipio para que pudiera honrar esas deudas y esto lo veíamos producto de que veníamos de una problemática socioeconómica importante en los últimos meses o durante todo el año 2019. Eso nos llevó a pensar que el vecino rafaelino que venía con un cumplimiento casi importante y excepcional dentro de la zona, se merecía poder tener esta posibilidad para cumplir”.

“Lo que nosotros teníamos como expectativa se viene cumpliendo y aún la moratoria no terminó. Tengamos en cuenta que estuvimos atravesados por la pandemia y eso nos llevó a renovar precisamente por 30 día esta moratoria”.

A su vez el secretario de Hacienda dijo que “se han acercado bastantes contribuyentes y que hasta el viernes al mediodía se han celebrado 3382 convenios, lo que es un número importante. Además informó que en un solo día se han realizado 116 convenios y que notan que la gente viene al subsuelo del municipio los últimos días cuando está por vencer la moratoria”.

En ese sentido el comportamiento de los vecinos fue dispar ya que las últimas dos semanas de mayo hubo muchísimo movimiento en el subsuelo municipal, después en los primeros días de junio estuvo más tranquilo y ahora desde el jueves pasado son muchos los rafaelinos y rafaelinas que buscar adherir a esta herramienta.

Lanfranco manifestó que “tenemos mucha confianza respecto a que más ciudadanos concurran a normalizar sus tributos a partir de esta herramienta y que soliciten los turnos para poder ser atendidos de manera satisfactoria ya que por la pandemia debemos evitar aglomeración de personas”, consideró.

Cabe señalar que la moratoria que se puso en vigencia el 2 de marzo, abarca todas las deudas municipales que tuvieran vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2019, ofreciendo quitas en los intereses.

Si bien el titular de Hacienda no quiso confirmarlo, sí dejó abierta la posibilidad de que atendiendo las dificultades existentes como consecuencia de la cuarentena y la afectación que la misma produjo en la economía, en el segundo semestre se analizaría poner en marcha una moratoria, pero en este caso solo para los tributos impagos durante la pandemia.

En tanto explicó que “seguramente habría sido pesimista si es que la pandemia no cortaba, porque lógicamente la situación socioeconómica que yo planteaba para diciembre aún sigue estando para algunos sectores de la población”.