Ceresino con Covid-19 está internado en el Hospital local Locales 28 de junio de 2020 Redacción Por La evolución del paciente es favorable. Por otra parte, dos casos nuevos corresponden a Venado Tuerto, uno a Coronda, otro a Bombal y el restante a Franck.

En la provincia de Santa Fe los casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia llegaron a 412, luego de confirmaron ayer otros cinco contagios según informó el Ministerio de Salud a través de la Dirección Provincial de Epidemiología.

De acuerdo al reporte difundido anoche, dos de los nuevos contagios corresponden a la localidad de Venado Tuerto, mientras que uno se confirmó en Coronda, otro en la localidad de Bombal y el restante de Franck.

Por otra parte, y tal como podía suceder a partir de que el Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela es un efector polivalente y atiende a pacientes derivados de otras localidades, este sábado ingresó al área de Covid un paciente positivo, derivado de la ciudad de Ceres.

El Dr. Roberto Vitaloni precisó al respecto que “el internado es un hombre de 58 años que estaba aislado en Ceres y comienza a tener problemas respiratorios no graves y desde esa localidad solicitan la derivación debido a que allí están saturados y la persona está con un requerimiento no permanente de oxígeno. Por lo pronto este paciente deambula y está internado en el área Covid, no en la Unidad de Terapia Intensiva y se lo monitorea permanentemente, para ver si esta es su evolución adecuada, o llegado el momento necesita de asistencia respiratoria mecánica”.

Además el coordinador de epidemiología explicó que “al momento su evolución es la aceptable, pero es muy pronto para ver beneficios, pero el hombre no tiene riesgo de vida”.

Cabe señalar que la directora del Hospital Jaime Ferré, la Dra. María Elena Infeld, había manifestado que “ante la posibilidad de tener que recibir de la región de salud o de la propia ciudad a un paciente positivo de Covid-19, hoy por hoy la situación está controlada y hay un trabajo de equipo para enfrentar la emergencia sanitaria”.

Por su parte el Dr. Vitaloni volvió a insistir con la responsabilidad que debe existir por parte de la población, sabiendo que todo lo ganado se puede perder si la gente no continúa practicando las medidas de prevención ya indicadas. Las mismas tienen que ver con el distanciamiento social, el uso de barbijos, la higiene recurrente de manos y evitar trasladarse a zonas de circulación comunitaria.

Además el profesional dijo respecto a la última determinación del Comité de Emergencias del Departamento Castellanos, sobre restringir la circulación para salidas sociales entre localidades del departamento Castellanos, que eso se debe precisamente a las conductas ciudadanas inadecuadas, en donde se permitían reuniones de no más de diez personas y eso en la práctica no se cumplía. “Es triste, pero decidieron eso porque la gente no cumple, se reúnen muchas personas, y basta con mirar los ejemplos de Carreras y Ceres”.

Cabe recordar que desde las 00 horas del sábado 27 y hasta el domingo 12 de julio inclusive, seguirá vigente esta decisión y se basa en el creciente número de casos positivos de Covid-19 en cercanías al Departamento.

En la provincia de Santa Fe, desde el comienzo de la pandemia fallecieron cuatro personas. Y de los que se encuentran cursando la enfermedad, un paciente permanece internado en cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica. De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 256 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta).