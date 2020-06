Gran preocupación de los hoteleros y gastronómicos Nacionales 28 de junio de 2020 Redacción Por FEHGRA PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA

FOTOS ARCHIVO GRACIELA FRESNO. Presidenta de la FEHGRA. HOTELERIA. La recepcionista y el pasajero con barbijos por el Covid-19.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Graciela Fresno, la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina (FEHGRA), pidió declarar la emergencia en el sector ante el coronavirus y advirtió sobre el peligro de quiebras porque "hay un montón de costos que la puerta cerrada sigue generando".

En ese sentido, la titular de la entidad sostuvo que pese a la imposibilidad para trabajar ante la cuarentena dispuesta por la pandemia y la "facturación cero", el rubro debe hacer frente al pago de salarios e impuestos.

"Hay un montón de costos que la puerta cerrada sigue generando", remarcó y consideró que el sector "atraviesa una crisis importante desde antes del 20 de marzo, cuando empezó la cuarentena".

En declaraciones radiales, señaló: "Tenemos un sector que no está trabajando y es difícil que vuelva a hacerlo de manera inmediata porque dependemos del turismo, una actividad que hoy está cerrada".

Subrayó que los empresarios del sector sólo recibieron ayuda estatal mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y apuntó: "No tenemos nada más. Por eso estamos pidiendo la sanción de una ley que declare la emergencia".

De ese modo, reclamó al Gobierno que "se generen instrumentos específicos para el sector".

Sin bien aseguró "comprender y acompañar" las medidas tomadas frente al Covid-19, puntualizó: "Necesitamos que las personas vuelvan a circular y eso no se da por la pandemia. La única manera de sostener la empresa con vida para cuando se pueda volver a abrir es la asistencia del Estado".

Señaló que "hay zonas en el país en las que el virus circula muy poco o no circula", por lo que allí se retomó la actividad del segmento, pero "la realidad es que cuando lo probaron y abrieron, vieron que era medio frustrante porque la población no asistía, no había un nivel de gente o ventas para sostener la puerta abierta".

"La gente no corrió a las mesas a sentarse a consumir", insistió y resaltó que, en el caso de los hoteles, se depende totalmente del turismo".