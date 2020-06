Pensiones de Macri, Boudou y Michetti Nacionales 28 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La ANSeS resolvió que pagará las pensiones vitalicias tramitadas por el ex presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti, aunque aclaró que "por ahora" no lo hará con los retroactivos hasta que "la situación de la pandemia permita estar un poquito mejor".

"Desde el organismo firmar una resolución que suspende pagar el retroactivo de las tres pensiones", informó la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta.