En la nueva etapa no sesionaría el Congreso

FOTO ARCHIVO CONGRESO. No habría actividad durante la nueva etapa de la cuarentena.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Congreso evalúa no realizar sesiones durante los 17 días en los que se prevé una cuarentena más estricta, pero prevé trabajar en las comisiones con varios proyectos de ley e informes de ministros del Poder Ejecutivo.

Fuentes parlamentarias indicaron a NA que la posibilidad de no realizar sesiones entre el 1 y el 17 de julio próximos está en estudio en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado espera la llegada de los proyectos sobre donación de plasma, teletrabajo y economía del conocimiento para definir.

La pausa se justificaría en el movimiento de gente que se da durante las sesiones a pesar de la modalidad remota instaurada en el marco de la pandemia, dado que siempre hay algunos legisladores que concurren al recinto, a los que se suman trabajadores de ambas Cámaras, especialmente del área técnica.

No obstante, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados comenzó a definirse un esquema de trabajo en comisiones con distintos proyectos, empezando por las tres iniciativas que fueron aprobadas en la sesión del jueves pasado por Diputados.

Los proyectos sobre teletrabajo, economía del conocimiento y donación de plasma podrían ingresar al Senado esta semana y, de ser así, se convocarían a las comisiones que deberán emitir sus respectivos dictámenes, aunque todavía no hay fecha para ello.

La agenda del Senado contempla por el momento únicamente una reunión por videoconferencia de la Comisión Banca de la Mujer para el próximo martes a las 14:00, con el fin de tratar una iniciativa sobre la incorporación de perspectiva de género en los presupuestos públicos.

Del encuentro participará Victoria Gallo Llorente, directora Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En tanto, la Cámara de Diputados reunirá el mismo día, a las 11:00, a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano para recibir un informe de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

A las 15:00 habrá otra videoconferencia de la comisión de Mujeres y Diversidad para abordar la temática "Acceso laboral de las personas trans/travestis", según consta en la agenda oficial de la Cámara baja.

El 2 de julio se realizará una reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, a la que fue invitada la directora del Programa de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Carpineti.

También participarán de la videoconferencia la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos, Mariana Broggi y la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento.