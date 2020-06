El TC realizó contactos para correr en Rosario Deportes 27 de junio de 2020 Redacción Por CHARLAS PRELIMINARES PENSANDO EN EL REGRESO

FOTO EL CIUDADANO AUTODROMO ROSARINO./ Uno de los que está en carpeta.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) inició el operativo "Regreso del TC". Se tomó contacto con directivos de varios autódromos y los gobernantes de los respectivos territorios para delinear el retorno a la actividad en el momento en que la pandemia de COVID-19 lo permita.

Algunos clubes organizadores desistieron de abrir el año deportivo al ser consultados pero sostuvieron la intención de estar presentes cuando continúe el torneo. Otros se reservaron el vaticino de la fecha calendario pero aceptarían la posibilidad de ser sede el día del histórico -esperado, necesario- regreso del TC tras las primeras fases de cuarentena.

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario es una empresa del estado municipal y, por tanto, hay varios sectores donde dirigir el diálogo. "Se habló de la posibilidad y los protocolos necesarios", reveló una fuente ligada a la organización de la competencia al sitio Campeones, aclarando que se trató de un contacto preliminar que "no implica ninguna definición" sino que es un análisis de la situación para estar preparados el día en que se habiliten las carreras.

"Se piensa en la posibilidad de poder realizar la carrera trabajando en los protocolos que se van a necesitar; en caso de que se pudiera, cómo sería".

La evolución de los niveles de contagio en las próximas semanas definiría la situación puntual de esta sede. Se estudiarán índices del Área Metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, sabiendo de antemano que habrá una fase de restricción mayor en el AMBA.

Todo esto avanzaría "siempre que exista una autorización a nivel nacional", según confiaron a Campeones. Desde la Cuna de la Bandera se tiene claro que los protocolos y la forma de implementarlos tienen que estar listos ahora, esperando el día de la liberación de las restricciones.



PUNTOS A ANALIZAR

Se planteó la presencia de las dos principales categorías: Turismo Carretera y TC Pista. Se especula que ante una situación de economía en crisis no se superen los 70 vehículos anotados. Incluso se ve complejo alcanzar ese número de interesados en participar, contrastando con los 77 ó 79 de las primeras competencias.

En estas charlas se habló de no superar las 450 personas implicadas en los operativos e incluso el número llegó a ser de 350 personas, "unas tres personas por piloto más organización de ACTC y la televisión", detallaron.

Se confiesa también uno de los planes que incluye a más de la mitad de los presentes ingresando al predio del autódromo sin poder retirarse hasta que termine la actividad deportiva. Por último, se examina la coordinación de un hotel exclusivo para una parte de la comitiva, remarcando que estas personas permanecerán "sin contacto con la ciudad".

Uno de los puntos importantes está ligado a la manera de llevar vehículos de carrera, repuestos mecánicos y los elementos indispensables para una competencia hasta el predio. Como es habitual, todo se acarrea por vía terrestre, recorriendo diferentes distritos municipales y provinciales. Para asegurar este tránsito, se habría logrado un acuerdo -de palabra- para que, llegado el momento de habilitarse la actividad deportiva, se respalden permisos de circulación especiales con sellos de altas esferas ministeriales a nivel nacional.