Sin finales de la Copa Davis

BUENOS AIRES, 27 (NA) - La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció ayer que las finales de la Copa Davis previstas para disputarse en Madrid a fin de este año, fueron reprogramadas y se llevarán a cabo en el mismo escenario del 22 al 28 de noviembre de 2021. La Copa Davis se jugará, tal como estaba previsto, en la Caja Mágica de Madrid, sobre pista dura. Los 18 equipos de la Davis que ya se clasificaron para las finales de este año competirán en las finales reprogramadas en 2021, quedando el sorteo de las finales tal como se ha publicado. "La decisión de aplazar el evento se produce tras un examen de tres meses de los considerables desafíos logísticos y normativos que han surgido como resultado de la pandemia y todos los posibles escenarios de acogida con la salud y la seguridad de todos los involucrados de suma importancia" señaló la ITF a través de un comunicado en relación a la Copa Davis.

Asimismo indicó: "Las finales de la Copa Davis son la cúspide de la mayor competición mundial masculina de tenis por equipos y se celebraron para ver a los 18 mejores equipos nacionales del mundo competir por el título del campeonato mundial de la Copa Davis durante una semana en Madrid del 23 al 29 de noviembre de 2020". "El evento debía acoger a más de 90 atletas con importantes equipos de apoyo, así como a miles de aficionados, funcionarios, personal, socios y otros interesados que viajaban de países de todo el mundo, cada uno en una etapa diferente para hacer frente a la pandemia", expresó la entidad.

En tanto, manifestó: "Las dificultades para acoger una reunión masiva de este tamaño a escala internacional en un recinto cubierto son considerables debido a la pandemia, tanto en el clima actual como en el previsto".

Por su parte, Gerard Piqué, presidente de Kosmos Tennis, declaró: "Es una gran decepción para todos nosotros que las finales de la Copa Davis no se celebren en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada nación clasificada, o si las restricciones en España se mantendrán suficientemente aliviadas, por lo que es imposible predecir la situación en noviembre y garantizar la seguridad de los que viajan a Madrid".

El defensor del Barcelona de España añadió: "Este aplazamiento no tiene ninguna relación a largo plazo con nuestras ambiciones colectivas para la Copa Davis. La ITF y Kosmos Tennis esperan poder ofrecer una competición excepcional en 2021, cuando sea seguro y factible hacerlo".