Ivanisevic dio positivo de coronavirus

BUENOS AIRES, 27 (NA) - El ex tenista Goran Ivanisevic, uno de los entrenadores de Novak Djokovic, informó ayer que dio positivo por coronavirus y se convirtió en la novena persona que se contagió en la exhibición Adria Tour, organizada por el tenista serbio. "Desafortunadamente, después de dos test con resultado negativo que me había efectuado en los 10 últimos días, acabo de recibir los resultados de la tercera prueba de hoy y arrojó positivo de Covid-19. Me siento bien y no tengo ningún síntoma", expresó.

Ivanisevic, de 48 años, indicó además en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram: "Quiero informar a todos los que estuvieron en contacto conmigo que tengo coronavirus y pedirles que tomen los recaudos necesarios para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Continuaré en cuarentena y espero recuperarme lo antes posible".

El ex tenista croata, quien fue campeón de Wimbledon en 2001, ya estaba aislado preventivamente antes de conocer el resultado del tercer test al que fue sometido en Zagreb luego de participar como director de la exhibición Adria Tour el pasado fin de semana. Ivanisevic es el noveno caso positivo entre los involucrados en la polémica exhibición en Los Balcanes, que debió ser cancelada el domingo pasado a raíz de la serie de contagios por coronavirus.

El ex tenista se suma a la lista de infectados que incluye al serbio Djokovic, al búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas. Además, se contagiaron Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la mujer de Djokovic, Jelena Ristic.