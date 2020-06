La Fed Cup también pasó para el 2021

BUENOS AIRES, 27 (NA) - Además de la Copa Davis, la Federación Internacional de Tenis anunció ayer la reprogramación, por la pandemia del coronavirus, de todas las series de Copa Federación para febrero próximo, cuando Argentina recibirá a Kazajistán en busca del ascenso al Grupo Mundial. Será entre el 5 y 6 de febrero de 2021, aunque la Asociación Argentina de Tenis no indicó dónde, ya que en un primer momento esta serie, prevista para abril pasado, se iba a disputar en el club Hispano de San Juan.

Argentina llegó al repechaje luego de una semana soberbia en la zona América I, donde superó en forma invicta el grupo B ante México (2-1), el local Chile (2-1) y Perú (3-0), antes de pasar a Colombia (2-0) en la eliminatoria directa con el segundo del grupo A. En ese torneo, el equipo "albiceleste" estuvo integrado por la rosarina Nadia Podoroska -mejor jugadora argentina de la actualidad-, Paula Ormaechea, Victoria Bosio, Guillermina Naya y Lourdes Carlé.

De todos modos, la capitana María Mercedes Paz, durante la cuarentena por el coronavirus había sorprendido al ofrecer a Gisela Dulko, de 35 años, la posibilidad de volver del retiro a competir y formar parte de las convocadas frente a Kazajistán. Dulko, quien se retiró de la práctica activa luego de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se casó con el futbolista Fernando Gago y tuvo tres hijos: Mateo, Antonella y Daniele.

"Si quiere y tiene ganas de entrenar, la espero en noviembre para jugar contra Kazajistán. Hoy el dobles es el punto más flojo del equipo, el que no encontré aún. Esperemos su respuesta", lanzó Paz. La extenista oriunda de Tigre llegó a ser número 1 del ranking de dobles pero puso punto final a su carrera a los 27 años, cuando había comenzado su camino a los 16. Fue la segunda jugadora argentina en llegar al primer puesto del ranking por parejas, detrás de Paola Suárez, que estuvo 87 semanas al tope de esa clasificación.

Los otros cruces del repechaje, según el sorteo de la ITF, habían quedado encuadrados entre Polonia - Brasil; México - Gran Bretaña; Serbia - Canadá, Japón - Ucrania y Rumania - Italia. Las series de playoffs como las finales de Budapest, Hungría, que iban a disputarse en simultáneo, fueron suspendidas en marzo pasado por la pandemia del coronavirus.

Así, las finales se disputarán entre el 13 y el 18 de abril de 2021, en el "Laszlo Papp Arena" (bajo techo) de la capital húngara.

David Haggerty, presidente de la ITF, comentó: "En estos tiempos extraordinarios, creemos que la mejor manera de avanzar es proteger la salud y seguridad de todos los involucrados y la mejor manera de respetar la integridad de la competición es posponer la Fed Cup de este año a 2021, con el regreso a su formato anual el año siguiente".

La Embajadora Global de la Fed Cup, Billie Jean King, añadió: "Aunque es desafortunado no poder celebrar este año las Finales de Fed Cup, lo correcto es que en estos tiempos sin precedentes la salud y seguridad de todos los involucrados en las finales sea la prioridad principal. Espero con ganas atender a un evento sobresaliente en Budapest el año que viene".