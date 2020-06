El Leverkusen quiere meterse en Champions Deportes 27 de junio de 2020 Redacción Por ALEMANIA

El Bayern Leverkusen, equipo donde juega el argentino Lucas Alario, buscará hoy una victoria cuando reciba al Mainz 05 en un partido válido por la última fecha de la Bundesliga, pero deberá aguardar que el Borussia Monchengladbach no le gane al Hertha Berlín para poder clasificarse a la Champions League.

El conjunto del ex River cayó en la jornada pasada ante el Hertha Berlín y quedó en la quinta posición, a dos puntos del cuarto lugar y último equipo que está clasificando al citado certamen, el Borussia Monchengladbach.

En caso de que Bayer Leverkusen quiera adueñarse del cupo para entrar a la Champiosn League, deberá ganar y esperar que su competidor pierda y, si no se le dan los resultados, se quedará en el quinto lugar y clasificará a la Europa League.

Para la Europa League queda sólo por definir, entre el Wolfsburgo y el Hoffenheim, qué equipo ocupará el sexto lugar, que da la clasificación directa, y qué elenco será séptimo, que clasifica a la eliminatoria.

'Los partidos se jugarán todos a las 10:30 (hora de Argentina) y son los siguientes: Unión Berlín-F. Dusseldorf; Bayern Leverkusen-Mainz 05; Borussia Dortmund-Hoffenheim; Borussia Monchengladbach-Hertha Berlín; Frankfurt-Paderborn; Augsburgo-RB Leipzig; Werder Bremen-Colonia; Friburgo-Schalke 04 y Wolfsburgo-Bayern Munich.