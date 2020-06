"Sigo en Boca hasta diciembre y voy a donar todo lo que cobre" Deportes 27 de junio de 2020 Redacción Por El capitán xeneize habló por primera vez tras recibir la oferta de renovación por parte de la dirigencia.

En la jornada de ayer, Carlos Tevez anunció que continuará en Boca, en medio de las versiones que ponían en duda su continuidad. “Acepté el contrato que me propusieron, pero con algunos cambios en los términos. Va a ser hasta diciembre y después veremos. Voy a donar todo lo que cobre”, afirmó a La Red.

El delantero explicó su decisión y destacó que “hay mucha gente que está sufriendo por esta pandemia, que no tiene trabajo o para comer”. Además, agregó: “Me falta definir a qué ONG irá el dinero. Si es para la vacuna, ollas populares u otra cosa. En estos seis meses no quiero ver nada de plata”.

Con respecto a las motivaciones que lo llevan a seguir en Boca, el Apache fue contundente. “Estamos en una situación de incertidumbre y no se sabe qué va a pasar con el fútbol o cuándo volverá. Quiero una chance más de jugar la Copa Libertadores. Lo que más quiero es ganarla”, manifestó.

El futbolista no quiso mirar más allá de diciembre y solo deslizó que “habrá que sentarse y ver qué es lo mejor para todos”. En tanto, añadió: “Sabía que iba a ser una negociación larga. Es algo normal. Hubo una propuesta, una contrapropuesta y ellos enviaron la última que fue la que acepté”.