Goleó Juventus con una joya de Dybala y otro de Higuaín
27 de junio de 2020
La Vecchia Signora abrió la fecha 28 de la Serie A y se despachó con un 4-0 al Lecce. La victoria obligará a sus perseguidores a ganar para no perder pisada.

Juventus, con un golazo de Paulo Dybala y otro de Gonzalo Higuaín en su reaparición, superó ayer de local a Lecce por 4-0 y se afianzó en la cima de la liga italiana de fútbol de primera división, al iniciarse la 28va fecha.

Dybala marcó con un hermoso remate alto a los 8 minutos del complemento y el Pipita Higuaín, que justamente reemplazó al cordobés para el último cuarto de hora, lo hizo a los 38'. Completaron la goleada Cristiano Ronaldo, de penal (17m ST), y el defensor Matthijs de Ligt (40m ST).

Por una molestia muscular, Higuaín no había jugado en la reanudación del certamen tras la suspensión por la pandemia de coronavirus. Lecce, antepenúltimo (zona de descenso) y que hoy desde los 30 minutos del primer tiempo quedó con diez jugadores por la expulsión de Fabio Luconi, contó con el defensor Nehuén Paz.

Juventus, que ganó los últimos ocho campeonatos en forma consecutiva y va en busca del noveno, es líder con 69 puntos, siete más que su escolta Lazio, que hoy recibirá a Fiorentina.



La fecha 28: Hoy: 12:15hs Brescia vs Genoa, 14:30hs Cagliari vs Torino, 16:45 hs Lazio vs Fiorentina. Domingo: 12:15hs Milan vs Roma, 14:30hs Udinese vs Atalanta, 14:30hs Sampdoria vs Bologna, 14:30hs Sassuolo vs H. Verona, 14:30 hs Napoli vs SPAL, 16:45 hs Parma vs Inter.



Principales posiciones: Juventus 69, puntos; Lazio 62; Inter 58; Atalanta 54; Roma 48.