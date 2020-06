Rafaelino baleado en abdomen, y preso en un intento de robo a mano armada Policiales 27 de junio de 2020 Redacción Por En un grave suceso donde hubo intercambio de disparos, la Policía de la localidad de María Luisa, en el vecino departamento Las Colonias, detuvo a un sujeto que intentó cometer un robo en una vivienda. Un cómplice, que residiría en Humberto Primo, huyó en una moto.

Uniformados de la Subcomisaría 15ª de María Luisa arrestaron a un joven de 24 años, oriundo de la ciudad de Rafaela.

Según información a la que se tuvo acceso, un delincuente ingresó armado a una vivienda ubicada en la zona rural y amenazó a sus moradores (incluido Eduardo Paletto, dueño de casa, a quien le fue apoyada una pistola en la cabeza en clara acción intimidatoria) con intenciones de robo.

El arribo de los servidores de la ley, alertados sobre lo que sucedía a través de una llamada al servicio de emergencias 911, permitió la detención, a la vez que se concretó el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, en un contexto donde hubo disparos y el arrestado recibió un balazo en el abdomen.

De acuerdo a lo aportado a LA OPINION por fuente segura, el malviviente contó con un cómplice que logró darse a la fuga, por lo que se trabajaba en pos de su identificación y posterior captura, presumiéndose que sería vecino de la localidad de Humberto Primo, en el departamento Castellanos, y que huyó al comando de una motocicleta.

Por otra parte, se destacó que los investigadores no descartarían que el dúo de malvivientes haya sido protagonista de otros sucesos delictivos contabilizados en la zona de María Luisa, incluido uno hecho en el que resultó damnificada una pareja de ancianos.



DETUVIERON A

UN MEDICO

Un médico de 52 años de la localidad de San Jerónimo Norte fue detenido ayer, acusado por el abuso sexual de dos menores de edad, presuntamente cometido en el ejercicio de la profesión.

La Policía allanó su domicilio particular, en la calle Santa Fe al 700, y también la clínica donde se desempeñaba, en calle Mendoza al 1100.

Como resultado, además de la detención del profesional -identificado por sus iniciales M. A. M.-, los uniformados secuestraron historias clínicas y otros elementos de interés para la causa que no fueron precisados, de acuerdo a información de la prensa esperancina.

El primer caso sucedió en diciembre de 2019 y el segundo en 2020, y al parecer se trata de un médico generalista.

Al respecto trascendió que el fiscal lo acusaría por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, y abuso sexual simple.