CARTA DE LECTORES

El 20 de junio se conmemoró el día del creador de nuestra Bandera Nacional, Manuel Belgrano. A mí me parecería que a Belgrano también habría que recordarlo por las múltiples enseñanzas que nos ha dejado, como por ejemplo: "No busco glorias si no la unión de los americanos y la prosperidad de La Patria".

"Los políticos sabios de todas las naciones siempre han aconsejado a las suyas que sea perpetua la unión, y que exista, del mismo modo, el afecto fraternal entre todos los ciudadanos". "Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, sólo aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la clase más útil al Estado, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez, que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza..." Belgrano fue pilar de nuestra Independencia apostando a la agricultura, a la valoración de la educación, la forestación. Notable intelectual con ideas muy claras sobre el rol del Estado para asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos y crear las condiciones necesarias del progreso general de sus conciudadanos. Sostuvo a lo largo de su vida una gran preocupación y ocupación por la instalación de instituciones educativas y culturales. Trabajó incansablemente por los derechos de la mujer que lamentablemente por estos días se ven avasallados con proclamas abortistas, violentando el derecho a nacer, o como escuchar a gobernantes hablar en lenguaje inclusivo (todos, todas y todxs).

Otro tema que la verdad es muy mal ejemplo para nuestros jóvenes, es que los políticos en su gran mayoría trabajan para enriquecerse, sin importarle si se quedan con bienes ajenos y no como Belgrano que murió en la pobreza, entregándole al médico que lo atendía, su reloj, lo único que poseía.

Ojalá que algún día podamos tener políticos honestos como soñó Belgrano, y como estoy soñando yo en este momento.



