Internaron a Raúl Portal Sociales 27 de junio de 2020 Redacción Por Raúl Portal está internado por un cuadro de fiebre y neumonía bilateral. El conductor se encuentra internado en la clínica Los Arcos. Se sometió a un hisopado de coronavirus y le dio negativo.

El presentador de 80 años no tiene coronavirus, pero recibe pocas visitas en el centro médico debido a que hay muchas restricciones por el COVID-19 (Crédito: NA)

Raúl Portal está internado en el Sanatorio de Los Arcos debido a un cuadro de fiebre y neumonía bilateral. Por los síntomas que presentaba, se activó el protocolo y le realizaron un testeo de coronavirus que dio negativo. El conductor de 80 años había sufrido varios accidentes cerebrovasculares hace dos años y se había podido recuperar, aunque ya no estaba trabajando.

El periodista Lío Pecoraro habló del cuadro de salud del presentador a través de su cuenta oficial de Twitter: “Hace unos días y por un cuadro de fiebre y neumonía bilateral, internaron a Raúl Portal en Los Arcos”. Luego, agregó: “Ante los síntomas, le practicaron el test de COVID 19 y dio negativo. Se recupera en el lugar donde está hace muchos meses, casi sin recibir visitas”.

Tras esta publicación, Lucía Portal, la mujer del conductor de míticos programas como Noti Dormi y PNP, realizó una aclaración en la red social para evitar especulaciones de cualquier tipo: “No podemos visitarlo porque está prohibido por el COVID-19. Es igual para todos los pacientes. Dan turnos de 15 minutos cada tanto, te visten con la ropa adecuada, pasás y cuando salís, se rompe todo y a la basura”.

Cabe recordar que el creador de palabras como “Manochanta”, “Currandero” o “Bolufrase” había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en 2018. Durante un período, estuvo recuperándose en una clínica de rehabilitación. En una entrevista con Teleshow en 2019, Lucía relató que Raúl estaba bien de ánimo, pero que había días en los que quería volver a su casa.