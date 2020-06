¿Qué transformación tecnológica nos dejará la pandemia? Información General 27 de junio de 2020 Redacción Por CHARLA VIRTUAL EN UCES

El pasado miércoles 24, desde la Facultad de Ciencias Empresariales de UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) se llevó a cabo una charla virtual denominada ¿Qué transformación tecnológica nos dejará la pandemia?, con la disertación de Diego Bekerman, director General de Microsoft Argentina.

En ella, el especialista remarcó que “esta transformación tecnológica que la pandemia generó en dos meses se esperaba para dentro de dos años. Y eso demostró la capacidad de las organizaciones y las personas a adaptarse rápidamente”. Al mismo tiempo, destacó que “las empresas o instituciones que tienen empatía son las que más rápido están marcando la diferencia, en un momento de oportunidades”.

En el encuentro coordinado por el Lic. Fernando Saidón que es Director del Departamento de Bienestar Estudiantil y moderado por el Lic. Gustavo Adamovsky, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de UCES, Bekerman indicó que el mundo irá cambiado al “todo remoto”. “Hasta ahora, lo presencial era la regla y lo remoto la excepción. Ahora, esto irá mutando y lo remoto será la regla y lo presencial la excepción; por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo, los eventos, los entrenamiento, los viajes, la educación superior”.

El director General de Microsoft Argentina subrayó que “seguramente lo presencial va a seguir estando, hay trabajos y profesiones que lo necesitan, pero excluyendo ese grupo, la mayoría de los trabajos o profesiones van a ser remotas por definición. Lo presencial deberá tener una ecuación de valor tal que amerite ese traslado, esa inversión de tiempo, esa inversión de dinero, etc., etc. Un ejemplo claro son los eventos como seminarios, capacitaciones. Un encuentro de ese tipo son de uno o dos días, más el tiempo del viaje, el hotel y todo lo que demanda. Hoy, se puede realizar por streaming y sentado de tu casa, elegís a qué charla acceder. Es mucho más económico para el participante y para las empresas organizadoras”.

En otro pasaje de la charla, comentó que “la tecnología va a tener un lugar más relevante de lo que tenía antes de esta crisis. Desde diversos roles cada uno tiene la oportunidad de ser parte de esta reinvensión. El concepto es cómo te aseguras de que tus aplicaciones de negocios estén listas ciento por ciento remoto y que puedas soportar la evolución del negocio de cada uno en ese contexto”, puntualizó.

Finalmente Bekerman planteó que uno de los desafíos que se vislumbra pos Covid-19 es la capacidad de transformación digital de las micropymes para subsistir en los modelos de negocios que se vienen. “Desarrollar soluciones para ser parte, del todo remoto, de esto que hasta hace dos meses no nos preguntábamos o cuestionábamos”, indicó. Y luego sugirió prestar especial atención a lo que ya está pasando en Europa, que ya está volviendo a la actividad, y tener en cuenta que el negocio on line tiene que observar rápidamente los cambios en las preferencias de los consumidores para responder a sus demandas velozmente.

