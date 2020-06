"Nos sentimos respaldados, muchas veces nos tuvimos que arreglar solos” Locales 27 de junio de 2020 Redacción Por El intendente Castellano agradeció la visita de la Ministra Silvina Frana a Rafaela y se refirió a la reactivación de la obra pública y al movimiento que esto produce en la economía local.

El intendente Luis Castellano luego de la visita de la Ministra Silvina Frana a Rafaela, destacó el trabajo articulado con los presidentes comunales y el respaldo del senador Alcides Calvo en esta gestión, y manifestó que “nos sentimos respaldados qué es lo fundamental, hemos tenido mucho tiempo de necesidad de obra pública y los rafaelinos tuvimos que arreglarnos muchas veces solos. Ahora sentir que uno tiene el respaldo provincial para hacer obras tan necesarias, como por ejemplo lo es el tema de cloacas. ASSA en los últimos 12 años no ha hecho prácticamente obras de cloacas y lo que hicimos fue hacerlo por el sistema de ahorro previo, por contribución por mejoras, con un esfuerzo enorme de todos los vecinos y del municipio”.

“Tener el respaldo provincial en este momento significa un salto de calidad, pensar en licitar obras de distintos barrios que vienen demandando con napas muy altas, con sistemas sanitarios complicadisimos, para nosotros es una muy buena noticia”, agregó el mandatario.

A su vez Castellano subrayó que entre los temas que dialogó con la Ministra, estuvo el de “la ruta 34 aletargada, tanto tiempo sin saber si iba a continuar o no, hoy tiene un muy buen ritmo y no solamente del lado de Rafaela sino del lado de Sunchales, y esto es muy importante porque tiene que ver con la base logística y de transporte que tenemos en una zona muy productiva, además de lo que genera a nivel de empleo”.

“La obra pública va a ser una de las palancas fundamentales para que la Argentina vuelva a crecer y en ese sentido la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rafaela y el Departamento va a ser clave tener mucha obra pública para generar empleo en tantas franjas que hoy están muy perjudicadas”, agregó.

El intendente dijo que viene hablando con el gobernador Omar Perotti por el tema habitacional y la necesidad de viviendas, retomando un programa similar al de Mi tierra, mi casa, y resaltando el movimiento que esto genera en la economía local. “Afirmó que hay muchos frentes abiertos, muchos proyectos y próximamente licitaciones; se está haciendo mucho trabajo con las infraestructuras sociales, con las demandas de clubes, de instituciones intermedias. Hay un abanico de necesidades de poder generar mejoras en infraestructura”.