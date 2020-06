“A pesar de tantísimas dificultades, hoy estamos reactivando obras en la provincia” Locales 27 de junio de 2020 Redacción Por La titular de la cartera de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, estuvo en nuestra ciudad y se reunió con intendentes y presidentes comunales del Departamento Castellanos, a partir de una gestión llevada adelante por el senador Alcides Calvo. Obras de viviendas, de servicios públicos, infraestructura vial y saneamiento hídrico fueron temas prioritarios.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RECORRIDA. Silvina Frana junto a Castellano, Calvo y demás funcionarios durante su estadía en Rafaela.

Este jueves por la mañana, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana, recorrió nuestra ciudad junto al intendente Luis Castellano y al senador Alcides Calvo que fue quien propició la visita.

Frana se reunió con intendentes y presidentes comunales para analizar la agenda de obras estratégicas en la región, demostrando que comenzó a activarse esta cartera, que es sin lugar a dudas importante para la reactivación de la economía provincial, que viene complicada al igual que en el resto del país.

La funcionaria conversó con el intendente Luis Castellano acerca de la obra de la Ruta 34, el Hospital Nodal y el Acueducto y resaltó que viene recorriendo la provincia a lo largo y ancho del territorio santafesino, después de haber atravesado un proceso difícil de consolidación de una deuda muy grande que tenía su cartera al momento en que asumió.

Frana agregó que “a través de un esquema de diálogo y de la firme decisión del gobernador Omar Perotti, de poder resolver esa deuda, para poder dar continuidad a muchas obras que estaban paradas y que no se pagaban desde mayo, junio del año pasado”.

“A partir de allí y atravesando las dificultades económicas y de la pandemia, el gobierno de la provincia tiene la firme decisión de seguir trabajando sobre el sistema de obra pública, de trabajar codo a codo con Nación como se viene haciendo y a partir de allí encontrar nuevos sistemas de financiamiento para darle respuestas a los santafesinos y santafesinas”, subrayó.

Frana explicó que en su visita a Rafaela estuvo acompañada por el Secretario de Hábitat, Amado Zorzón y del Director de Vivienda, José Manuel Kerz, y explicó que entre los temas conversados con los presidentes comunales e intendentes, estuvo presente la demanda habitacional y la necesidad de avanzar en planes de viviendas.

“A pesar de tantísimas dificultades hoy podemos decir que estamos reactivando las obras a lo largo y a lo ancho de la provincia y también estamos escuchando las demandas, los planteos, al igual que lo hicimos con el intendente Castellano. Aquí hay muchas obras que están muy encaminadas como lo son las de cloacas y algunos proyectos que se van a encarar con el programa nacional Argentina Hace; entonces procuramos tomar contacto con los protagonistas de cada una de las localidades que son los que reciben las demandas día a día”, manifestó Frana.



SOBRE EL SISTEMA

DE ACUEDUCTOS

“El sistema de acueductos en la provincia fue uno de los ítems que en el inicio de la gestión nunca se paró, la decisión de Omar Perotti es darle continuidad a esta política de Estado. Los que estaban en marcha se continuaron y con el que atraviesa la localidad de Rafaela, a los efectos de lograr el financiamiento para concretar esta obra cuyo proyecto ejecutivo ya está, hay un gran avance. Lo más importante es que ya está el proyecto y el financiamiento se está tramitando”, sostuvo la Ministra.

Sobre los plazos para la culminación, dijo que “en medio de una pandemia es muy difícil hablar de tiempos y no queremos aventurar plazos porque no sabemos si los vamos a poder cumplir tal como lo planteamos. Hay un día a día de definiciones que tienen que ver con el cumplimiento de protocolos, con las distintas instancias en que nos encontramos. En Santa Fe a diferencia de la semana pasada, aparecieron nuevos casos de coronavirus y allí hay que tomar otras decisiones. Yo prefiero asegurarle a la comunidad que estamos trabajando en el tema y sólo resta definir cuando se va a empezar”.



OBRAS QUE YA ESTAN EN MARCHA

La Ministra Silvina Frana se refirió a la megaobra de la autopista de la 34, que estuvo varios meses paralizada tras el cambio de gobierno y destacó su visible reactivación a partir del convenio con Nación. A su vez habló de las obras de desagües que se están ejecutando en toda la región, planes de hábitat que estaban parados y que a partir del pago a los contratistas se van a resolver.

Sobre el Hospital Nodal que se está construyendo en Rafaela, la funcionaria dijo que “quedó la estructura de un gran hospital que empezó hace mucho tiempo y que lo recorrimos con el gobernador y autoridades del gobierno nacional, y que pensábamos que en lo inmediato podíamos resolver algo: Nos encontramos con que solamente estaban las estructuras, pero ya está definido el proyecto de una etapa, para poder en este año retomar ese trabajo, sabiendo que es una obra que va a demandar mucho tiempo”.



LA OBRA DE LA 70

Acerca de la obra de la ruta 70 señaló que “nosotros cuando asumimos el gobierno, asumimos en una situación del Ministerio que más deudas tenía; ahora atravesamos hasta hace pocos días un proceso de consolidación de deuda, de acuerdos con los contratistas y a partir de ahí retomar algunas obras. Con los que acepten este acuerdo se comenzará antes y con el resto seguiremos negociando, con lo cual en este sentido esta obra está todavía en el marco de esos acuerdos”, indicó.