Nueva unidad de negocio Locales 27 de junio de 2020 Redacción Por La casa de cambio cerró sus puertas. Ahora, la empresa podría reconvertirse como financiera y servicios de cajas de seguridad no bancarias.

En las últimas horas, la empresa Valuar Casa de Cambio amplió la información tras confirmar que discontinuará la venta de moneda extranjera, confirmando, además, que ofrecerá el servicio de cajas de seguridad no bancaria, tal como publicó este Diario en la edición de ayer. Firmado por su directora, Adriana Bertolaccini, el nuevo comunicado dado a conocer este viernes dice lo siguiente: "La decisión de la política de encarar económica argentina de encarar un nuevo rumbo nos llevó nos llevó a tomar una rápida resolución para, de manera responsable y ocasionando el menor daño posible, mantener fuentes de trabajo y seguir generando negocios que sean de utilidad en la región que estamos insertos. Los cambios a veces parecen ingratos, pero el tiempo pone todo en su debido lugar. Por eso estamos seguros de que, tras 15 años de operatoria respetando todas las reglas y disposiciones establecidas por el BCRA, no podíamos sostener un negocio bajo las actuales condiciones que el mercado nos propone, con regulaciones que limitan al extremo la capacidad de compra y venta y lo reducen a su mínima expresión y que, además, deja mucho espacio a situaciones ilegales ("coleros" por ejemplo), que no podemos controlar, pero a la vez; para las autoridades, somos los responsables de evitarlas, lo que puede derivar en sanciones severas para la empresa. Finalizamos el servicio de compra y venta de moneda pero estamos abocados a generar oportunidades laborales para nuestro equipo dentro del Grupo y con empresas amigas. Además, estamos desarrollando una nueva unidad de negocio dedicada al servicio de Cajas de Seguridad y venimos avanzando en un proyecto más ambicioso, a largo plazo, porque entendemos que las condiciones cambiaron y es necesario adaptarnos para crecer en este nuevo contexto"



DATOS ADICIONALES

La Sucursal Buenos Aires cerrará definitivamente en el marco de la reestructuración, mientras que en el resto se inician las obras para avanzar en el armado de las cajas de seguridad. Había sucursales en San Francisco, Santa Fe y Paraná.