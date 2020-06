Pesar de los dirigentes Locales 27 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente Alberto Fernández y referentes de la UCR, el socialismo, el PRO y el peronismo lamentaron la muerte del ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner, a quien elogiaron por sus características políticas y personales.

"Profundo pesar por el fallecimiento de Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe y referente del Partido Socialista. Fue un hombre de la política de una ética intachable. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del partido", afirmó el mandatario nacional en su cuenta de la red social Twitter, junto a una foto del ex mandatario provincial. El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, por su parte, expresó que "la política pierde a un gran hombre", y agregó: "Expreso mi pesar ante el fallecimiento del ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner. Lo hago extensivo a sus familiares, amigos y compañeros del Partido Socialista". A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, ex gobernador y referente del socialismo, despidió a su amigo y aseguró que "se fue un gran líder que marcó una época del socialismo". "Se fue un gran líder que marcó una época del socialismo y que llevó al partido hasta los más altos lugares. A la Intendencia de Rosario, primero, a la Gobernación de Santa Fe, más tarde, y después al escenario nacional con la candidatura a presidente que le permitió ubicarse como los líderes del país", subrayó Lifschitz en declaraciones a NA.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, también lamentó la muerte de Binner y dijo que fue "un excelente dirigente político que, con compromiso y honestidad, llevó adelante grandes transformaciones en Rosario y Santa Fe".

También se sumó a las expresiones de pesar el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno, Fernando "Chino" Navarro, quien señaló: "Lamentamos el fallecimiento de Hermes Binner. Primer gobernador socialista de la Argentina. Gran dirigente y buena persona. Mis condolencias para su familia y amigos". "Lamento la muerte de Hermes Binner. Siempre respeté su mirada social y su vocación política. Mi saludo afectuoso a familiares y amigos", publicó en Twitter el canciller Felipe Solá. A su vez, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresó: "Lamento el fallecimiento de Hermes Binner, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Gran persona y referente del socialismo, su gestión en la Municipalidad de Rosario fue un modelo de desarrollo local. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos".

A la despedida se sumaron el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; la presidenta de Aysa, Malena Galmarini; la ex intendenta de Rosario Mónica Fein; y la diputada nacional del Frente de Todos Lucila De Ponti, entre otros.