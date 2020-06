“Nombrar a Hermes Binner es nombrar el amor por el compromiso político” Locales 27 de junio de 2020 Redacción Por Así lo destacó la ex concejal e integrante del Partido Socialista, Natalia Enrico, valorando la figura de quien fuera su referente político y expresando el dolor por su fallecimiento.

FOTO ARCHIVO RAFAELINO. Binner, gran compañero, amigo y dirigente.

La ex concejal rafaelina Natalia Enrico, quien formó parte junto al ex gobernador del Consejo directivo del Partido Socialista, señaló que “a un compañero, amigo y dirigente que honró con su práctica de vida los valores y el ideario socialista. Que vivió haciendo lo que decía. Que transmitió con su ejemplo de vida aquellos principios fundamentales que ponían valor a la política: la transparencia, la solidaridad, el diálogo, el poder mirara a los ojos, el tener las manos limpias y ninguna causa de sospechas o de corrupción sobre sus espaldas. Que vivió siempre en la misma casa, que se tomaba el colectivo de línea. Que leía todos los días, y a amaba la historia, el arte, la música”.

“Que cuando venía a la ciudad de Rafaela, ciudad en la que nació y pasó su infancia y parte de su juventud, tenía tiempo para compartir y charlar con sus amigos y compañeros. Es recordarlo en la esencia de sus valores, en las enseñanzas cotidianas, en la tarea incansable como constructor, no sólo desde sus hechos personales, individuales, sino en sus apuestas por la construcción colectiva”, manifestó emocionada Natalia Enrico.

La dirigente política expresó que “caminar a su lado o participar de reuniones y encuentros era sentir de cerca el respeto que generaba en los demás, allegados y adversarios. Es recordarlo también en sus frases recurrentes, cuando nos decía “no existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyectos” e invitaba a la participación ciudadana, a la escucha, al diálogo”.

“Hermes Binner se sentaba en las Asambleas Ciudadanas en las aulas donde se debatían propuestas y proyectos, junto a la gente y preguntaba y tomaba nota. Y planteaba, entre muchas cosas “que el origen no debía condicionar el destino”, que había un futuro mejor para los eternos postergados, y que eso lo daban la decisión política y las políticas públicas”, recordó.



ANECDOTAS PARA NO OLVIDAR

“Recuerdo una anécdota muy fuerte, un día en un acto en el ingreso a Casa de Gobierno. Donde se entregaban móviles y equipamiento de salud y entre el público una mujer se manifestaba fuertemente, con un reclamo que venía de muchos años atrás de su gestión. Y se fue acercando hasta estar muy cerca de él. Y quienes lo acompañábamos sentimos preocupación. Y mirándonos nos dijo que se acerque, para eso quitamos las vallas de la Casa de Gobierno”.

Enrico sostuvo que “en lo personal, solo tengo agradecimiento. Por confiar, por creer, por darnos espacios. Por apostar y convocarme a integrar su equipo de gobierno, en la Coordinación del Nodo y en el Plan Estratégico Provincial”.

“Y fue inmenso el orgullo de haber podido acceder a una banca como concejal de la ciudad por el Partido Socialista. Recuerdo sus llamados y su acompañamiento permanente y la alegría de la victoria. Recuerdo también su generosidad y su constante apoyo, para integrar la Junta Provincial del partido Socialista y luego la Mesa Directiva del PS Nacional”.

Finalmente dijo que “Hermes recibió en vida el amor, el cariño y el reconocimiento de cada uno de los que lo quisimos. Y tuvimos la oportunidad, hasta hace muy poco, de abrazarlo y decírselo cada vez que pudimos. Y de acompañar en el cariño y en el afecto a su familia. Nos queda un legado inmenso y el agradecimiento por haber encendido en nuestras vidas la esperanza y la creencia en la política”, apreció la ex concejal del FPCyS.