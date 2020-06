Profundo dolor por el fallecimiento del ex gobernador Hermes Binner Locales 27 de junio de 2020 Redacción Por Estaba internado en terapia intensiva por una neumonía. Su salud se venía deteriorando por una enfermedad neurológica.

FOTO ARCHIVO HERMES BINNER. Fue el primer gobernador socialista en la historia argentina.

El ex gobernador de Santa Fe y uno de los principales referente del Socialismo en el país, Hermes Binner, falleció ayer a los 77 años tras complicarse su estado de salud por una neumonía. El ex candidato presidencial estaba internado en la clínica privada Primoldial de la localidad santafesina de Casilda desde el domingo último y su estado había empeorado en las últimas horas.

"El Partido Socialista comunica con profundo dolor que ayer falleció Hermes Binner. Gobernador de Santa Fe, Intendente de Rosario, Diputado Nacional, y un hombre comprometido con su pueblo y su tiempo. Nos deja su legado de solidaridad, honestidad y lucha por una sociedad mejor", publicó el espacio en su cuenta de Twitter.

Al pésame se sumaron referentes del PS y de otros sectores políticos, como el diputado nacional y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, entre otros.

En el último parte médico difundido por la clínica este jueves, los médicos explicaron que Binner padecía una "neumonía aguda" y había presentado "como complicación un neumotórax espontáneo primario, que requirió la colocación de tubo de avenamiento pleural".

Binner, nacido en Rafaela el 5 de junio de 1943, era médico y actualmente no ejercía ningún cargo electivo.

El santafesino fue una de las principales figuras del Partido Socialista de los últimos años y el primero en llevar al espacio a un segundo puesto nacional en la competencia presidencial que encabezó en 2011, cuando quedó detrás de Cristina Kirchner en las elecciones de ese año.

Además, fue el primer intendente del Partido Socialista y también el primer gobernador de ese signo político en el país, abriéndole paso a otros dirigentes del sector que luego siguieron sus pasos en Santa Fe, donde el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) -del que fue uno de los fundadores- gobernó desde 2007 hasta 2019.



IMPORTANTE TRAYECTORIA

Hermes Binner fue el hombre que logró llevar al Partido Socialista a su mejor desempeño electoral, cuando en 2011 salió segundo, detrás de Cristina Kirchner, en los comicios presidenciales de los que participó como candidato del Frente Amplio Progresista (FAP). En esa competencia sacó el 16,81% de los votos, contra los 54,11 puntos de la entonces presidenta, que obtuvo la reelección.

Con un estilo moderado y sin confrontaciones, supo aglutinar a a fuerzas progresistas como el GEN, el Frente Cívico, Buenos Aires Para Todos, Libres del Sur, Corriente Nacional por la Unidad Popular y Partido Nuevo de Córdoba para dar la pelea nacional con el FAP.

Su figura había comenzado a crecer a nivel nacional luego de ganar las elecciones a gobernador en 2007 y convertirse en el primer socialista argentino en llegar a un cargo de esa jerarquía, con el plus de haber quebrado la hegemonía justicialista de esa provincia. Además, su victoria en Santa Fe le dio paso a otros dirigentes del PS que luego lo sucedieron en el Ejecutivo provincial: primero Antonio Bonfatti y luego Miguel Lisfchitz.

Fue diputado nacional por el socialismo hasta diciembre de 2017, y en los últimos meses se había alejado de la vida partidaria por distintos problemas de salud, que este viernes desembocaron en su fallecimiento.

Tras recibirse en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en 1970, militó en el Partido Socialista Argentino, el Partido Socialista Popular y luego en el reunificado Partido Socialista (PS).

Binner fue uno de los cuadros políticos que se formaron bajo el ala de Guillermo Estévez Boero, ex diputado nacional y propulsor del fenómeno socialista nacido en la ciudad de Rosario, que se mantuvo desde 1989 hasta diciembre de 2019 gobernado por el PS.

Durante la década de 1980 se desempeñó como director y vice-director de hospitales públicos de la Provincia de Santa Fe y entre 1989 y 1993 fue secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. En 1993 fue elegido concejal de esa ciudad hasta que, en las elecciones de 1995 logró imponerse y convertirse en intendente, cargo en el que fue reelecto en 1999 y se desempeñó hasta 2003. Su dedicación a la medicina se hizo notar durante sus ocho años de gestión en Rosario, en los que puso el énfasis en el área de salud, tal y como lo haría más tarde, al frente del Ejecutivo provincial.

En 2003, Binner se presentó como candidato a gobernador de Santa Fe por primera, vez pero fue vencido por el justicialista Jorge Obeid, quien se vio beneficiado por la hasta entonces vigente ley de lemas.

En las elecciones legislativas de 2005, Binner resultó elegido diputado nacional por Santa Fe en representación del Frente Progresista, Cívico y Social, la alianza entre el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y el ARI.

Finalmente, en las elecciones de 2007 Binner se impuso con poco más del 48 por ciento de los votos sobre el ex canciller y candidato del Frente para la Victoria, Rafael Bielsa, que sacó el 38 por ciento.