Santo Tomé sumó un nuevo caso tras 82 días

El Ministerio de Salud provincial reportó anoche 13 nuevos casos de Covid-19 en la bota santafesina. Pero de ese total, no se deben computar los dos confirmados en la ciudad de Santa Fe el jueves a última hora y tampoco uno de Venado Tuerto, aclararon las fuentes oficiales. De esta manera, son 10 los nuevos casos que se registraron en el territorio en las últimas 24 horas: 3 de Venado Tuerto, 3 de Ceres, 2 de Carreras, un caso nuevo de Santo Tomé y el restante de la localidad de Bombal. Todos tiene nexo epidemiológico detectado, es decir, contacto con otros casos pacientes de coronavirus ya confirmados.

El dato es que la ciudad santotomesina volvió a reportar un nuevo caso luego de 82 días. Se trata de una persona que tuvo en contacto con el contagio reportado el miércoles en Franck y que trabaja en el área logística de una distribuidora de bebidas que “no figuró en su momento en partes oficiales ya que hizo la prueba en medios privados”. De esta forma, ahora son 6 los contagios registrados en la localidad hasta el momento.

Santa Fe alcanzó así los 407 infectados desde el inicio de la pandemia, 287 casos siguen es estudio, y 256 pacientes recibieron el alta. En tanto, hay 18 personas internadas cumpliendo aislamiento preventivo y un sólo paciente internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Los casos descartados son 12.386 y hasta el momento se registran 4 fallecidos en la provincia (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución).

El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, participó de la emisión del parte sanitario para explicar los controles en los límites interprovinciales de la provincia. En los peajes de General Lagos y de Florencia (al igual que el del Túnel Subfluvial, vía de acceso de esta capital con Paraná) “se realizan, además de la toma de temperatura, el control de olfato, porque la anosmia es la manifestación más evidente que aparece en una persona infectada”. En el Túnel Subfluvial se intensificó el trabajo de control, aseguró: “Por la situación epidemiológica de Brasil, muchos camioneros transitan por el túnel y pasan por la provincia (sobre todo los que transportan hacia Chile). Allí se puso el ojo”, subrayó. En ese cruce interjurisdiccional crítico, “se detectaron el jueves dos casos (y uno este viernes), en los cuales los viajeros tenían alterados sus sentido del olfato. Por ello fueron remitidos a su lugar de origen, que era Paraná (la capital entrerriana está padeciendo alta circulación viral)”, dijo el funcionario.



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 66 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 11 en estudio en Rafaela y 1 en la localidad de Esmeralda). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



MATE Y CUMPLEAÑOS

El departamento General López sufre por estas horas un creciente número de casos de coronavirus, teniendo como principal foco la pequeña localidad de Carreras, que con apenas 1900 habitantes ya cuenta con 53 personas infectadas.

En diálogo con el programa El Cuarto Poder, el senador departamental Lisandro Enrico, responsable del comité de crisis de esa zona, contó que ayer estuvo en Carreras, un pueblo al que nadie quiere entrar en estos momentos. El legislador admitió que la situación allí está “muy complicada” ya que en principio son 53 los casos confirmados pero estimó que “la cifra va a ser mayor” en las próximas horas. El primer caso en Carreras fue de un camionero hace 13 días, pero rápidamente se propagó a través del mate compartido por vecinos con la familia de esa persona, a lo que se sumaría una fiesta de cumpleaños en el pueblo con la presencia de varias personas, situación que –dijo Enrico- se está estudiando como posible detonante. “Mate hubo; algunos reportaron que habían tomado mate en personas que habían tenido contacto con la familia. No está claro si también hubo un evento de cumpleaños de varias personas en el medio de todo eso”, relató el senador sureño. En tanto, en Venado Tuerto, un médico de un sanatorio privado oriundo de Pergamino, que venía de atender pacientes en Buenos Aires y Córdoba, se transformó en el caso cero de esa ciudad. “Se sintió mal, le hicieron hisopado en el sanatorio, lo aíslan y al poco tiempo le da positivo. A partir de ese caso se generaron 6 contagios más”, precisó. Algunos de los casos positivos registrados en Carreras fueron derivados al hospital de Firmat por ser personas de riesgo, aunque todos presentaban buen estado de salud. Enrico adelantó que dicho nosocomio se transformaría en un hospital exclusivo para enfermos de COVID19, dada la cantidad de casos en el departamento General López. Sin embargo, llevó tranquilidad porque hasta el momento la cepa del virus que provocó los contagios en la región es de alta transmisibilidad pero de baja letalidad.