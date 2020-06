La chicana de Iglesias a Massa Nacionales 27 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El diputado nacional Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, continuó ayer la polémica por su cruce con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien acusó de "comerse los mocos" ante la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"La respuesta de Massa es muy interesante. Más allá de lo que me dice, que no tengo coronita, más allá de las guarangadas de este tipo, que se hace el guapo conmigo mientras se come los mocos con Cristina", subrayó Iglesias.

En declaraciones radiales, se refirió a la discusión con Massa por el tiempo en la sesión virtual del jueves y expresó: "Me dice 'usted, diputado Iglesias, tiene que respetar al presidente de su bloque, y sino se tiene que ir del bloque'; ¡esto es una locura institucional que el presidente de la Cámara me diga a mí cómo tengo que tener mi relación con el presidente de mi bloque!".

"Yo he tenido presidentes de Cámara brutos -no me refiero a (Emilio) Monzó, que era un señor- como (Eduardo) Fellner. ¡Teníamos cada uno! Pero esto nunca lo vi", enfatizó el diputado.

El cruce se dio el jueves cuando Massa le dijo que no tenía "coronita" y le negó la palabra en momentos en que el diputado del PRO le exigió a los gritos que le permitiera el micrófono para una cuestión de privilegio.