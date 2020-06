En qué equipo argentino le gustaría jugar a Luka Romero Deportes 26 de junio de 2020 Redacción Por ESPAÑA

FOTO ARCHIVO CERVECEROS. / Luka Romero junto a su familia, todos con la casaca de Quilmes, club en el cual supo jugar Diego, su padre.

Ni River, ni Boca. Ni Independiente, ni Racing. A la nueva "joya" no lo seduce tanto jugar en el fútbol argentino salvo por un equipo que lo enloquece: Quilmes. Luka Romero, que en las últimas horas se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga de España, reconoció su fanatismo por el Cervecero, al igual que toda su familia.

“El fútbol argentino no lo miro mucho. Me gustaría jugar en Quilmes porque ahí jugó mi papá, pero sólo en Quilmes”, declaró tímidamente el joven de 15 años en una entrevista de hace unos meses con el canal digital de Hinchada Argentina TV. Vale recordar que también Diego, su papá, vistió la camiseta de Atlético de Rafaela desde 1999 al 2001.

El cariño del atacante que se formó en las inferiores del Mallorca no tiene que ver simplemente con su padre: tanto sus abuelos como sus tíos estuvieron relacionados al club del Sur del conurbano. Pepe Romero, su abuelo, es un histórico formador de Quilmes desde hace décadas y hasta el día de hoy sigue ligado a la entidad.

“Luka es hincha de Quilmes. Yo siempre le mando camisetas. Cuando vienen en diciembre, siempre trataban de ver si podían ir a ver algo”, contó Pepe en una entrevista que realizó con el programa radial partidario Deportes en FM que se transmite por FM Sur. “Cuando entró Luka me puse a llorar. Estoy muy emocionado”, reconoció.

Si bien optó por evitar entrar en cualquier declaración polémica, cuando le preguntaron en aquella entrevista a Luka si le llegaran ofertas de Boca y River cuál elegiría, optó por el Xeneize. Tampoco quiso generar discordia a la hora de sus ídolos: “Messi y Maradona”, contestó tajante, más allá de reconocer que la Pulga es el mejor en su puesto en la actualidad.

Independientemente de estas declaraciones, el gran orgullo para Romero es ser parte de la selección argentina: el año pasado defendió oficialmente la camiseta Albiceleste en el Sudamericano Sub 15 que terminó con el equipo nacional como subcampeón tras caer por penales contra Brasil. “Toda mi familia es de allá. Cada año voy para Argentina y me gusta más la selección argentina. Si todo sigue bien y me siguen convocando y todo, seguiré yendo a la Argentina”, sentenció el talentoso atacante que nació en México, pero apenas vivió unos meses allí ya que rápidamente su familia se asentó en España.