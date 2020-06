Agropecuario sumó a un nuevo refuerzo Deportes 26 de junio de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

Agropecuario de Carlos Casares, que actúa en la Primera Nacional, no pierde tiempo pese al parate del fútbol para reforzar el equipo, como lo hizo en las últimas horas con la segunda incorporación, la del delantero ex Racing Club y San Lorenzo, Valentín Viola.

El primer refuerzo había sido el mediocampista Renzo Pérez, que llegó libre de Atlético de Rafaela. En la misma condición Viola, de 28 años, llegó de Nueva Chicago, donde no encontró el rodaje que pretendía.

El atacante con buen comienzo en Racing y posteriores pasos por San Lorenzo, Sporting de Lisboa e Independiente Medellín, de Colombia, le aportará su experiencia internacional al plantel 'Sojero'.

Confirmada la negociación, "el técnico Manuel Fernández requiere al menos de un delantero más, que podría llegar en el transcurso de esta semana", indicaron fuentes cercanas al club.

El mismo portavoz confirmó que Agropecuario "se aseguró la continuidad del defensor Federico Rosso, que renovó su contrato por una temporada más al acordar con el club las condiciones económicas".