Días decisivos para Scola Deportes 26 de junio de 2020 Redacción Por El ala-pivot define su futuro entre aceptar la oferta del Varese de Italia o retirarse de la práctica profesional.

BUENOS AIRES, 26 (NA) -- El ala-pivot argentino Luis Scola definirá en las próximas horas qué será de su futuro, dado que decidirá si continuará jugando al básquetbol profesional, en caso de aceptar una oferta del Varese de Italia, o si se retirará de la actividad a los 40 años.

El integrante de la denominada "Generación Dorada" determinaría el próximo sábado, según indica el portal Básquet Plus, si se suma al conjunto italiano, que solo participará de la Serie A de Italia el año próximo, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos.

A fines de marzo, "Luifa" puso en duda su participación en los JJOO de Tokio por la pandemia del coronavirus y su postergación, ya que "todo pasó a un segundo plano".

Pero luego, hace poco más de un mes, Scola llevó tranquilidad cuando en un podcast con su compañero de equipo Nicolás Laprovittola anunció: "Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue".

Scola representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (dorada), Pekín 2008 (bronce), Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Tras dar a conocer su decisión de dejar Olimpia Milano, trascendió que podría regresar a la Liga Nacional de Argentina, donde inició su camino en Ferro en la década del 90, con Boca como principal candidato.

Sin embargo, ahora tomará una decisión respecto a si acepta la propuesta que le formuló el equipo italiano o si se retira del básquetbol a los 40 años.

"Estaríamos muy contentos con un jugador como él en el equipo. Sería ideal para guiar a un conjunto joven, tanto dentro como fuera de la cancha. Su llegada le daría prestigio al club", dijo el entrenador Attilio Caja.

Y añadió: "Hablamos dos veces con Scola; una en Milán y otra en Varese. Fue claro y perfecto para ilustrar la situación, aprecia nuestro interés y pronto tomará una decisión".