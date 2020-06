"Nuestro comportamiento fue un error", indicó Thiem

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El tenista Dominic Thiem aseguró que "fue un error" el comportamiento de los deportistas que participaron del Adria Tour, certamen que tuvo que ser cancelado antes del final tras registrarse ocho casos positivos por coronavirus.

"Me sorprendió cuando recibí las noticias", reveló el austríaco luego de enterarse que estaban infectados sus colegas Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki y Borna Coric, además de Marko Paniki (preparador físico de Djokovic), Kristiian Groh (entrenador de Dimitrov), la esposa de Troicki (embarazada y a un mes de dar a luz) y la mujer de Djokovic.

En una publicación que realizó en su cuenta oficial de la red social Instagram, Thiem manifestó: "Nosotros jugamos sin público por semanas, así que, estábamos más que felices con los fanáticos del evento. Confiamos en las reglas del gobierno serbio en cuanto al coronavirus, pero hemos sido demasiado optimistas".

"Nuestro comportamiento fue un error y actuamos demasiado eufóricamente. Lo siento mucho", aseveró el tenista número tres del ránking mundial, a la vez que comentó: "Me he realizado cinco test en los últimos diez días y todos dieron negativo.

Les deseo a todos los infectados lo mejor y una recuperación rápida".

Thiem compitió en el Adria Tour, campeonato organizado por Novak Djokovic en Belgrado (Serbia), pero cuando el certamen se trasladó a Zadar (Croacia), él no viajó y decidió disputar otro torneo exhibición al siguiente fin de semana en Niza, aunque sin público en las canchas.