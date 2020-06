La OMS advierte sobre los rebrotes en Europa Nacionales 26 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA).- El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, alertó sobre una multiplicación de rebrotes del virus de Covid-19 en algunas regiones de la Unión Europea. "La semana pasada Europa registró un aumento en el número de casos semanales por primera vez desde hace meses", dijo Kluge en una rueda de prensa celebrada en Copenhague.

"En once países la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, pondrá de nuevo al límite a los sistemas sanitarios europeos", agregó, sin mencionar países concretos, ni precisar cifras exactas.

Paralelamente, Kluge destacó los casos de Polonia, Alemania, España e Israel por su rápida respuesta al aumento de nuevos casos en "escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos".

"Cuando aparecieron nuevas brotes, fueron controlados gracias a una intervención rápida y bien dirigida", señaló el director regional de la OMS. Además de felicitar a las autoridades de estos países, Kluge señaló el cumplimiento de las normas de distanciamiento social y el uso de protección personalizada, como las mascarillas, por parte de la población. "¡Bravo por la gente!", exclamó.

Mientras la pandemia golpea fuerte a Estados Unidos y América Latina, la proporción de casos de Covid-19 en la región europea está disminuyendo, aunque todavía registra diariamente cerca de 20.000 nuevos positivos y más de 700 muertes.

Según los últimos datos de la OMS, en la sección europea (que incluye a 54 países) se han detectado ayer más de 2,6 millones de casos de infección (unos 130.000 de ellos en los últimos siete días) y más de 195.000 casos letales por coronavirus (4.676 confirmados en la última semana).



FRONTERAS

Mientras que varios de sus países están elaborando estrategias para el regreso a la normalidad de algunas de sus actividades luego del confinamiento por el coronavirus, la Unión Europea (UE) está estudiando cerrar sus fronteras a los turistas estadounidenses, rusos y brasileros debido a cómo sus gobiernos vienen manejando la pandemia.

Según informó The New York Times, citando a funcionarios europeos, al mismo tiempo que el bloque comunitario busca reabrir sus fronteras a partir del próximo 1 de julio, las autoridades de la región buscan llegar a un acuerdo acerca de los criterios que los países no pertenecientes a la UE deben cumplir antes de ser colocados en la lista de turistas aceptados.



REABRIO LA TORRE EIFFEL

La Torre Eiffel, luego de estar cerrada 104 días por la pandemia de coronavirus Covid-19, volvió a abrir sus puertas ayer por la mañana aunque con restricciones, que irán modificándose con el correr de los días. "¡Aquí vamos, estoy abierto y listo para recibir a mis primeros visitantes con una batucada!", publicó la cuenta oficial de Twitter (@LaTourEiffel) de uno los símbolos de París.

El 13 de marzo pasado la "dama de hierro" de 131 años y 324 metros de altura tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia. Desde la Segunda Guerra Mundial este símbolo francés nunca estuvo tanto tiempo cerrado: 104 días en total, más de 3 meses.

La apertura fue con muchas restricciones, al punto que desde el sitio oficial de la Torre se informó que en el inicio sólo estarán abiertos los primeros dos pisos, a los que únicamente se podrá acceder por escaleras. Para subir los 674 escalones que están permitidos en esta primera semana será obligatorio el uso de tapabocas.