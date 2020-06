Fernández, confiado con la recuperación económica Nacionales 26 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández se mostró ayer confiado en que "en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno" y dijo que se necesita el "esfuerzo de todos" para recuperar la actividad productiva en medio de la pandemia.

"Así se construye la Argentina, con el esfuerzo de todos, asociando el capital privado al público y apostando al desarrollo y al crecimiento del país", remarcó, al participar de una videoconferencia en la que se inauguró una planta de generación termoeléctrica de Pampa Energía. Allí, el jefe de Estado, estimó que "en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno y va a necesitar mucho de esta energía". "Agradezco a los directivos que confiaron en la Argentina en un momento difícil, cuando la economía está lejos de funcionar a pleno", reconoció el mandatario.

En la semana, las consultoras FIEL y Orlando Ferreres difundieron estadísticas sobre la evolución de la actividad manufacturera que mostraron caídas en torno al 20% en mayo en la comparación interanual.

La pandemia comenzó a afectar fuerte a la producción industrial a partir de las medidas de aislamiento que se tomaron a fines de marzo y que también impactaron en otros rubros de la actividad económica. Incluso, las consultoras advierten que ante un endurecimiento de las medidas vinculadas a la cuarentena postergarán la posibilidad de una recuperación.

Según datos difundidos esta semana por el INDEC, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 5,4% en el primer trimestre del año, cuando aún no impactaba la cuarentena, con relación al mismo período del 2019. Las mayores bajas se produjeron en la actividad de la construcción, 20,8%, y en la pesquera, 20,4%, siempre en la medición contra igual período del año pasado.

Al inaugurar una planta de generación térmica, Fernández se mostró "contento de ver empresarios argentinos que apuestan y acompañan al país". "En el desarrollo de la ciencia y la tecnología está el futuro de las sociedades", sostuvo el mandatario en el acto realizado por teleconferencia desde la Quinta de Olivos.

Este jueves, Pampa Energía finalizó la primer etapa de su central termoeléctrica que alcanzará un potencial de 1247 MW, transformándose en una de las más grandes del país. Se trata de una obra que demandó una inversión de 350 millones de dólares, en la que trabajaron 1500 personas e incrementa en 380 MW la potencia instalada de la Central.