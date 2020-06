Crece la polémica en el Senado por la Comisión sobre Vicentin Nacionales 26 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La oposición le reclamó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que no gire a Diputados el proyecto para crear una comisión investigadora sobre Vicentin e insistió en que en que la votación no fue válida, mientras que el oficialismo defendió la aprobación de la iniciativa y acusó a los opositores de "faltar a la verdad".

Los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO), y del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, presentaron una nota formal a la vicepresidenta en la que insistieron que el proyecto, cuya votación fue 41 a 29, fue "rechazado" por no cumplir con la mayoría requerida.

"No se han alcanzado los dos tercios de los votos que requiere el Reglamento de esta Honorable Cámara de Senadores en su artículo 88", subrayó la oposición al tiempo que volvió a acusar a Cristina Kirchner de haberles cortado los micrófonos tras la votación, cuando Naidenoff pidió la palabra.

Finalmente, en la nota presentada, los senadores plantearon: "En consecuencia, solicitamos se abstenga de remitir el proyecto rechazado a la Cámara de Diputados".

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar y, a través de un comunicado oficial señaló que el bloque Frente de Todos "reafirma y defiende la media sanción de la ley que crea la Comisión Bicameral para investigar la acción del Banco de la Nación Argentina en los créditos otorgados a empresas entre las que se encuentra Vicentin".

Además, señalaron que "lo expresado por el interbloque de Juntos por el Cambio en la sesión remota del 24 de junio, donde acusan haber sido coartados en su derecho a expresarse, no coincide con la realidad observada en la transmisión pública de televisión, y por lo tanto, falta a la verdad".

Además, citaron como "antecedentes" que "la Ley 27.249 que crea la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Pública; la Ley 27.328 que crea la Bicameral de Contratos Públicos Privados (PPP); la Ley 27.433 creadora de la Comisión Bicameral Investigadora del Ara San Juan" y concluyeron que cuando se aprobaron "nunca fue solicitadas siquiera mencionadas las mayorías especiales".