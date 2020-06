Sin casos en Rafaela Locales 26 de junio de 2020 Redacción Por DENGUE

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó este jueves que los casos de dengue en la provincia ascienden a 5.098, aumentando 32 casos más en relación al informe de la semana pasada. En este sentido, la buena noticia, y como consecuencia de la llegada del invierno y de las bajas temperaturas, lo que hace que el mosquito no pueda proliferar,

es que, por primera vez, no se reportaron nuevos infectados en nuestra ciudad en los últimos 7 días, con lo cual se mantiene la cifra de 639 pacientes rafaelinos con el virus, mientras que en el Departamento Castellanos hay un total de 744 casos. El reporte con los números de la epidemia no informó nuevos fallecidos, con lo cuál las víctimas fatales se mantienen en 3. La mayoría de los casos detectados fueron calificados como autóctonos, ya que los pacientes no manifestaron antecedente de viaje.