La balanza comercial registró superávit de U$S 1.893 millones Nacionales 26 de junio de 2020 Redacción Por Las exportaciones sumaron ingresos por US$ 5.061 millones y las importaciones treparon a US$ 3.168 millones.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La balanza comercial arrojó en mayo último un superávit de u$s 1.893 millones, el más alto del año, por lo que el comercio exterior habría sido menos afectado por la pandemia que otros sectores económicos como el comercio y la industria local.

La balanza acumula en los primeros cinco meses un saldo favorable de u$s 6.612 millones, superior en 44,7% a los u$s 4.567 millones del mismo período del 2019, informó el INDEC.

Las exportaciones alcanzaron los u$s 5.061 millones y disminuyeron 16,3%, por la caída en precios del 8,6% y una reducción del 8,4% en cantidades exportadas. Las importaciones sumaron u$s 3.168 millones y se redujeron 31,8% interanual, porque las compras al exterior bajaron 26% y los precios se contrajeron 7,8%.

En los cinco primeros meses del año las exportaciones llegan a u$s 22.602 millones, y caen 11,5% respecto del mismo período acumulado del 2019. Las importaciones acumulan en el año u$s 15.990 millones y muestran también una baja interanual del 23,8%.

En la comparación con abril las exportaciones en mayo tuvieron 8,5% de aumento, y las importaciones se incrementaron 3,6%. El superávit comercial de u$s 1.893 millones fue u$s 494 millones superior que en mayo del año anterior, cuando llegó a u$s 1.399 millones.

Las exportaciones disminuyeron en u$s 983 millones y las importaciones en u$s 1.477 millones, en la comparación interanual con mayo. Los principales socios comerciales fueron China, Brasil y Estados Unidos y en conjunto absorbieron el 30,6% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 47,2% de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil sumaron en mayo u$s 389 millones y las importaciones, u$s 520 millones, con un déficit comercial de u$s 131 millones de dólares.

La Argentina cerró mayo con déficits comerciales acumulados en los cinco primeros meses del año con el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México), por u$s 759 millones, con China por u$s por 696 millones, la Unión Europea con u$s 228 millones y el Mercosur por u$s 433 millones.

En el mismo período registra saldos comerciales favorables con los países asiáticos englobados en el ASEAN por u$s 1.804 millones, el MAGREB y Egipto con u$s 1.265 millones, y con naciones del Medio Oriente con u$s 1.121 millones.



MAS EXPORTACIONES

DE CARNES Y FRUTAS

Las exportaciones de carnes crecieron 14,5% y las de frutas frescas un 17% entre enero y mayo de este año en comparación con igual período del anterior, mientras se mantiene en "niveles normales" el abastecimiento interno de alimentos, informó ayer el Gobierno.

De acuerdo con un reporte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), "en el el marco de los innumerables daños que está sufriendo la actividad económica global por Covid-19, la producción de agroalimentos continúa llegando al mercado interno al tiempo que aumentan los envíos al mercado externo".

Según la información oficial, subieron un 14,5% las exportaciones de carnes bovinas, aviares y productos y subproductos porcinos en los primeros cinco meses del año, con envíos por 334.964 toneladas. Entre enero y mayo de 2020, los profesionales del Senasa fiscalizaron envíos de 230.148 toneladas de carnes bovinas, un crecimiento del 19,2% más respecto del mismo período de 2019. Los principales destinos para este producto fueron: China (175.759 toneladas), Chile (13.169), Israel (11.135) y Alemania (7.705).

En tanto, las 88.992 toneladas de carnes aviares certificadas por el Senasa entre enero y mayo significaron un aumento del 1,5% interanual. Asimismo, se exportaron 13.336 toneladas de productos y subproductos porcinos entre enero y mayo de 2020, lo cual indicó una una mejora del 30% interanual.

Mientras que las carnes ovinas exportadas en los primeros cinco meses de este año sumaron 2.488 toneladas, un 46% más que las las enviadas en 2019.

En cuanto a las frutas, en los primeros cinco meses del año los envíos totalizaron 415.715 toneladas, un 17% más en la comparación interanual. Los principales destinos para estos productos fueron Rusia, 105.477 toneladas; Brasil, 61.661; Estados Unidos, 48.268 toneladas; Italia, 34.752 toneladas y Paraguay, 28.018 toneladas. Los principales productos exportados fueron peras, limones, manzanas, naranjas y cerezas.