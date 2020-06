Se sumaron 20 nuevos contagios Locales 26 de junio de 2020 Redacción Por La localidad de Carreras sumó ayer 18 nuevos infectados, mientras que se registró un caso más en Ceres y otro en Santa Fe pero con residencia en otra jurisdicción. Ya son 394 los contagios en el territorio, mientras que Rafaela llegó 65 días sin nuevos reportes.

La provincia de Santa Fe registró 20 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas de acuerdo a la información brindada anoche por el gobierno provincial, en base al informe presentado por la Dirección Provincial de Epidemiología.

De los 20 casos nuevos, 18 son de Carreras, uno de la ciudad de Santa Fe y el restante de Ceres. De esta manera, el total de infectados en la provincia desde que se inició la pandemia es de 394.

En el caso de la localidad de Carreras, este jueves se dieron a conocer 18 casos positivos de personas que fueron hisopadas el miércoles, más allá de que otros tantos realizados en las últimas hora dieron resultado negativo. El propio presidente comunal, Oscar De Nenne, confirmó la noticia a través de las redes sociales e indicó que "los resultados de los hisopados realizados el miércoles arrojaron 18 casos nuevos positivos". De esta manera, el número en esa localidad de alrededor de 2.000 habitantes, del Departamento General López, ascendió a 53 casos, mientras que hay un caso sospechoso.

Por su parte, la ciudad de Santa Fe, que estuvo hasta el miércoles 75 días sin casos positivo, ahora por segundo día consecutivo registró el segundo caso positivo, pero que de acuerdo a lo que señaló el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, señaló que si bien impacta en la capital provincial fue estudiado en otra jurisdicción.

En este sentido, el intendente Emilio Jatón y el secretario de Gobierno Miguel González ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles al respecto. En primer lugar, Jatón señaló que ya hay 4 personas en aislamiento por ser contactos directos del hombre infectado, y que otras 7 estaban siendo hisopadas ayer. A raíz de ello, el mandatario local no descartó que en las próximas horas puedan confirmarse nuevos contagios en la capital provincial. Además, ratificó que la hija del paciente cumple funciones en una de las secretarías de la Municipalidad de Santa Fe, y que "tiene algunos síntomas" de Covid-19. No obstante, aclaró que ya desde fines de la semana pasada, la mujer no concurre a trabajar.

En tanto, Ceres sumó un caso más y llegó a los 16 casos totales, aunque este contagio está en investigación para determinar el nexo epidemiológico.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 256 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 75% del número de infectados. No obstante, una persona continúa en cuidados intensivos y con respiración asistida. Es decir que en la provincia quedan 138 personas activas de Covid-19. Además, 8 de esos casos están en salas comunes y presentan una evolución favorable y hasta el momento en la provincia fueron descartados 12.177, al tiempo que 295 casos continúan en estudio. Por último, en la bota santafesina se registran hasta el día de la fecha 4 fallecidos (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución).



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 65 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 10 en estudio en Rafaela). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.