Alpha Tauri también salió a pista en Imola

Deportes 26 de junio de 2020

Se acerca el inicio de la temporada para la Fórmula 1 luego de cuatro meses de parate tras el fallido intento de correr en Australia.

El fin de semana del 4 y 5 de julio será el momento de volver oficialmente a pista, lo que se dará en el Red Bull Ring con la disputa del Gran Premio de Austria, escenario que tendrá dos pruebas consecutivas.

En las últimas semanas se llevaron a cabo diversos ensayos en pista, viendo en acción a Mercedes, Ferrari, Renault, Racing Point y Alpha Tauri.

Las pruebas no solamente sirvieron para ensayar puntualmente sobre los autos, sino también para trabajar con los protocolos anti Covid-19 que la FIA y la Fórmula 1 implementarán en cada box.

La última escuadra en salir a pista fue Alpha Tauri en Imola, aprovechando la posibilidad que tiene cada equipo, la de realizar un "filming day" de solo 100 kilómetros con el auto 2020 (quienes no lo hayan hecho aún este año) o girar sin límites con uno de otra temporada.



GIRO RED BULL

Cumpliendo con el "filming day" el equipo Red Bull de Fórmula 1 estuvo en Silverstone con el tailandés Alex Albon a cargo del RB16 Honda para cumplir con el trabajo, calzando neumáticos Pirelli.

Albon, quien reside en Londres, estuvo solo debido a que su compañero, el neerlandés Max Verstappen se ausentó al no poder cumplir con los 14 días de aislamiento que exige el gobierno británico para quienes ingresen al país como prevención ante el Covid-19.