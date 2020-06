Santa Fe: seguirán suspendidas visitas a presos en cárceles Policiales 26 de junio de 2020 Redacción Por La medida fue resuelta luego de una Mesa de Diálogo en la que participaron funcionarios del Colegio de Jueces Penales, de la Defensa Pública y el Servicio Penitenciario.

El Gobierno provincial dispuso que el régimen de visitas de los presos alojados en las distintas Unidades Penitenciarias del territorio santafesino, continúe suspendido como medida preventiva para frenar la circulación del virus del Covid-19.

La resolución se dio tras llevarse a cabo la Mesa de Diálogo en la que participó Esteban Borgonovo -titular del ministerio de Gobierno, Justicia, DDHH y Diversidad-, y referentes del ministerio Público de la Acusación, Colegio de Jueces Penales, Servicio Penitenciario y Defensa Pública.

De acuerdo a información de Aire de Santa Fe, al culminar la reunión Borgonovo dio a conocer que durante la reunión se abordó como tema central la posibilidad de que los internos vuelvan a tener visitas de familiares, y además puedan gozar también de salidas transitorias.

Sin embargo, ante el "pico de contagios que registra el país desde al menos tres semanas", los representantes de cada organismo judicial coincidieron en que "el panorama sanitario no es bueno".

"Se podría resumir que tenemos adelante dos meses críticos, de manera tal que por ahora no se van a habilitar las visitas o las salidas”, dijo al respecto Borgonovo.

De todas maneras, el funcionario aclaró que durante la reunión se creó una comisión para trabajar los protocolos para que "apenas las condiciones externas lo permitan, se pueda rápidamente implementar" el régimen de visitas.

La suspensión del régimen de visitas a los penales provinciales fue decretada el 18 de marzo, dos días después de que Alberto Fernández, presidente de la Nación,anunció la entrada en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio como medida preventiva por el coronavirus.

Por entonces, la medida también cortó el régimen de las salidas transitorias de los presos, y también de las salidas laborales que gozaban los reclusos con buena conducta.



LO QUE QUEDO

COMO SALDO

Se conoció el pasado 23 de marzo que unos 300 internos de la cárcel de Coronda activaron una protesta dirigida al Poder Judicial y el Gobierno santafesino, para que mejoren las condiciones de vida que tienen los reclusos, además de denunciar que el Servicio Penitenciario no cumplía con la cuarentena.

Y graficaron que no se estaban usando guantes ni barbijos, que no se cumplía con el aporte de artículos de limpieza, y que no se dejaba ingresar alimentos por parte de familiares, a la vez que se sentenció que la comida que se les daba era incomible.

En aquel momento los internos reclamaron por salidas transitorias que fueron suspendidas, y que se descomprima el hacinamiento.

Como respuesta, desde el Gobierno que encabeza Omar Perotti se manifestó que las medidas de salud e higiene indispensables para garantizar la protección en las prisiones se habían tomado.

Y se sentenció que pese a estar suspendidas las visitas, la llegada de los paquetes destinados a los reclusos iba a ser rigurosamente respetada.