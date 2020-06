El INTA elaborará alcohol en gel Locales 25 de junio de 2020 Redacción Por Será mediante un trabajo conjunto con el INTI y la Municipalidad de Rafaela, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Lo producido se distribuirá en organismos públicos de la ciudad y su zona de influencia.

FOTO ARCHIVO PROYECTO. El alcohol en gel abastecerá a instituciones rafaelinas y de la región.

El proyecto surgió en el marco de la Red de Ciencia Tecnología e Innovación de Rafaela y la región (RedCTeI), a pedido de la Municipalidad de Rafaela, quien debido a la pandemia de COVID-19 planteó la necesidad de contar con alcohol en gel y solución hidroalcohólica para abastecer, a corto plazo, a organismos e instituciones de la ciudad y su zona de influencia.

A partir de esa demanda, se conformó un grupo de trabajo conjunto (INTI, INTA y Municipio), el cual presentó el proyecto “Trabajo colaborativo interinstitucional para el desarrollo y producción local de solución hidroalcohólica desinfectante al 80%, y de una formulación no convencional de alcohol en gel con ingredientes nacionales, ambas para la higiene de manos, en el marco de la pandemia sanitaria de Covid-19 en la ciudad de Rafaela y la Región”, en la convocatoria “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Integrantes del proyecto comentaron que “los objetivos del mismo son tanto técnicos como sociales. A nivel técnico, se proveerá al Municipio local de una solución hidroalcohólica para su uso en ámbitos públicos, que sirva como desinfectante de manos, cuya formulación es libre y validada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Además desarrollarán una variante de dicha solución, pero en una matriz gel (lo que conocemos como “alcohol en gel”) con ingredientes nacionales y no convencionales, para obtener una presentación fácil de elaborar, económica, que reduzca las pérdidas asociadas a la versión líquida, y que en el futuro pueda ser presentada a la OMS como una alternativa a la solución de alcohol.

Afirmaron también que el objetivo social fue poder dar respuesta rápida y eficaz a una necesidad generada por una pandemia, aunando esfuerzos de instituciones gubernamentales y científico-tecnológicas locales. Además “trabajar en forma articulada dentro de una red, sienta las bases de un modo de trabajo que, al estar documentado, puede servir para quien lo requiera ahora o en futuras contingencias”.

Con un equipo de gestión a cargo de profesionales de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rafaela, y un equipo técnico conformado por profesionales del INTI y del INTA, este proyecto es uno de los 13 aprobados para la Provincia de Santa Fe (entre más de 500 presentados) para ser financiados por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

El INTI y el INTA elaborarán la solución hidroalcohólica OMS y los protocolos de desarrollo-validación de la presentación en formato gel, siguiendo los lineamientos de farmacopea para la farmacotecnia de geles.

Este trabajo será escalable a los requerimientos que establezca el Municipio, quien se encargará del fraccionado, etiquetado obligatorio y distribución social (en organismos públicos) de lo producido, tanto en Rafaela como en su área de influencia.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 6 meses, aunque se estima que con las capacidades analíticas del INTI y del INTA para obtener una validación rápida de la presentación en gel, el producto pueda estar disponible para su uso en organismos públicos en menos de 3 meses.

No obstante, la versión líquida de la solución hidroalcohólica, al ser una fórmula libre y pública, está disponible a medida que se la requiera.