Castellano destacó la importancia institucional

Este miércoles, el intendente Luis Castellano se reunió con integrantes del Consejo Económico, Social y Sanitario de la ciudad, con el objetivo de analizar la situación particular que atraviesa cada uno de los sectores que forman parte de este espacio. Asistieron integrantes del sector de los trabajadores representados por la CGT, el Centro Comercial e Industrial a través de sus diferentes Cámaras y la Sociedad Rural. También estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Corach; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el delegado en Rafaela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Esteban Márquez; y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

Desde los distintos sectores coincidieron que entre las principales dificultades se encuentran la caída de la producción y del nivel de ventas, dificultades para el acceso al crédito bancario y para el pago de impuestos y servicios, nuevos casos de inseguridad ante la flexibilización de actividades y dificultades en las prestaciones de salud de los sindicatos, entre otros aspectos. También expresaron el esfuerzo que se está haciendo en Rafaela para sostener el nivel de empleabilidad y la reactivación de la economía a partir de la apertura progresiva de las actividades. Otro de los aspectos que se pusieron en valor fueron las ayudas del Estado a las empresas para afrontar el pago de salarios.



OPORTUNIDADES

Una vez finalizado el encuentro que se extendió por más de dos horas, el Intendente señaló: “Agradezco a las instituciones su aporte porque a todos nos sirven, no solo para tener un diagnóstico sino también para pensar en conjunto cómo salimos adelante”. A partir del intercambio de opiniones “armamos una agenda que nos permita solucionar cada uno de los problemas. Esto habla de la necesidad de un espacio de diálogo para afrontar una problemática nueva y en donde no existe una solución conocida”.

El mandatario local reafirmó la importancia de “la institucionalidad en donde emergen intereses comunes que se unen para poder plantear al Estado. Más allá de las dificultades, la pandemia nos deja enseñanzas muy ricas que nos ayudan a pensar en el futuro con las oportunidades que también aparecen”. “Ante esta dificultad que se nos presenta, los rafaelinos, santafesinos y argentinos, debemos ser capaces de poner el interés común por sobre la famosa grieta ideológica. Debemos aprovechar esta oportunidad para romper los muros que nos separan como sociedad”, enfatizó Castellano.



SEGUIR CON LOS CUIDADOS

Rafaela lleva más de 60 días sin casos y esto ha permitido estar en una fase 5 con un gran número de actividades en marcha. Es por esto que el Subsecretario de Salud, volvió a hacer hincapié en los cuidados básicos para la prevención del contagio. “Para tener la posibilidad de sostener esta situación ventajosa en el tiempo, debemos pensar qué es lo que puede pasar si tenemos el virus nuevamente en la región, qué podemos hacer para que esto no suceda y la responsabilidad individual. Desde el Estado si bien se llevan a cabo muchas acciones, cada uno de nosotros somos los responsables finales”, remarcó el funcionario.

Por este motivo, retomó las mismas recomendaciones que se brindan desde el comienzo: “El distanciamiento porque cambió nuestra forma de vivir, no podemos estar más cerca para disminuir la posibilidad de contagio, el uso del tapabocas bien colocado y sin tocarlo, el lavado frecuente de manos que es el tratamiento más importante, y el no tocarse la cara”.