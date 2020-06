El Maratón de Nueva York en 2021 Deportes 25 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Un clásico, el maratón de Nueva York, que estaba programado para el 1 de noviembre, fue cancelado este año a causa del coronavirus. La competencia es justamente en una ciudad que sufre aún hoy la pandemia por coronavirus, por lo que es inviable pensar en que puedan llegar hasta allí miles de corredores de todas partes del mundo.

"Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a New York Road Runners por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y los corredores. Esperamos organizar la carrera número 50 del maratón en noviembre de 2021", apuntó el alcalde Bill de Blasio.

La organización anunció se contactará con los corredores anotados para el Maratón 2020 TCS New York City antes del 15 de julio para brindarles detalles sobre las opciones que tienen, incluida la recepción de un reembolso completo de su tarifa de inscripción.



TAMBIEN EN BERLIN

La Maratón de Berlín, cuya edición de este año estaba prevista para los próximos 26 y 27 de septiembre, también se ha sido cancelado por la pandemia. Si bien en Alemania la tasa de mortalidad por COVID-19 es baja y el desconfinamiento está avanzado –excepto en zona con rebrotes–, los organizadores no pueden cumplir con las estrictas medidas de seguridad para un evento tan masivo.

Las autoridades alemanas han prohibido la celebración de eventos con asistencia prevista de más de 5.000 personas hasta el próximo 24 de octubre.