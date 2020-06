Brawn: "Hubiera sido un error que se cancele la temporada"

BUENOS AIRES, 25 (NA) - El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, señaló que "hubiera sido un error" haber cancelado la temporada 2020 por la pandemia de coronavirus, a la vez que indicó que no se puede ignorar que hay "miles de personas que dependen del automovilismo para su futuro". "Parar el campeonato es cerrar el grifo a todos los equipos y pienso que cerrarlo haría a la gente reconsiderar su futuro en la Fórmula 1", expresó, tras lo cual dijo: "Somos una gran industria, tenemos miles de personas que dependen del automovilismo para su futuro y no podemos ignorarlo. Creo que cancelar la temporada habría sido un error".

Además el dirigente de la Fórmula 1 manifestó: "Podemos disputar un campeonato viable. Pienso que podemos recuperar una gran parte de lo que se ha perdido a nivel económico, lo que es vital para los equipos".

En diálogo con Race Fans, Brawn explicó que la pandemia de coronavirus obligó a la Fórmula 1 a "una ligera marcha atrás" en algunos de los principales cambios que había planeado para el futuro y, si bien reconoció que hubo una "ligera marcha atrás" en el certamen, aseguró que el mismo se pondrá "en marcha de nuevo".

"La Fórmula 1 estaba en un gran lugar. Se acercaban las nuevas reglas, se acercaba el límite de costos, se acercaban muchas cosas positivas para el futuro y hemos pulsado el botón de pausa o, en todo caso, una ligera marcha atrás por un tiempo. Pero nos pondremos en marcha de nuevo", aseveró.

Por el momento, hay ocho carreras que fueron confirmadas a principios de junio, a la espera de que en los próximos días se de a conocer el resto del calendario de una excepcional temporada 2020. Las primeras ocho competencias serán todas en Europa comenzando con el Gran Premio de Austria entre el 5 y el 12 de julio, tras lo cual se llevarán a cabo las siguientes carreras: Hungría (19 de julio), Gran Bretaña (2 y 9 de agosto), España (16 de agosto), Bélgica (30 de agosto) e Italia (6 de septiembre).

En tanto, quedan al menos la mitad de los Grandes Premios por anunciarse para completar el calendario, a la vez que están en stand by Bahréin, Vietnam, China y Canadá, que se suspendieron y todavía confían en que puedan realizarse.