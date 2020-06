Los argentinos con críticas a Djokovic Deportes 25 de junio de 2020 Redacción Por TENIS

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El tenis argentino se mostró contrario a la decisión del número uno del mundo Novak Djokovic, quien se contagió de coronavirus luego de participar en un torneo de exhibición que él mismo organizó. El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, criticó lo hecho por Djokovic en el "Adria Tour", y lo calificó como una "irresponsabilidad" de alguien que tiene que "dar el ejemplo".

"Yo vi una irresponsabilidad compartida entre Djokovic y el Gobierno de Serbia, que autorizó ese torneo de exhibición con una gran cantidad de público (NdR: luego jugaron en Zadar, Croacia). Por supuesto, después de jugar un partido de fútbol, de básquet y la fiesta en el boliche también es una irresponsabilidad total de los jugadores. Ahí vimos qué pasa cuando no se siguen los protocolos, es un ejemplo de cuando se hacen mal las cosas. Están todos contagiados de Covid", agregó en declaraciones a FM Milenium.

Por su parte, el bahiense Guido Pella también disparó contra la actitud de Djokovic y aseguró que "le faltó el respeto al mundo del tenis", y dijo que no sabe "como va a salir parado de esto". "No podés hacer algo así por respeto a lo que está viviendo el mundo", dijo Pella, número 35 en el ranking ATP. El zurdo tenista argentino comentó que lo del serbio, "más allá de sus intenciones", le hizo "cruzar una línea", ya que "jugó con la salud de los que llevó y de los que asistieron al torneo".

Pella aclaró que aún no sabe cómo regresará "el circuito" después de lo que pasó con Djokovic y expresó que "las chances de no contagiarse son nulas en el US Open". "Personalmente no creo que esto cambie el calendario de la ATP pero, si voy al US Open y me contagio, ¿de qué me disfrazo? ¿Quién me va a tratar? ¿Dónde? ¿Quién se va a a hacer cargo?, afirmó el tenista en declaraciones a TyC Sports.



LO CULPAN A DIMITROV

El padre del tenista Novak Djokovik responsabilizó ayer al búlgaro Grigor Dimitrov por la ola de contagios de coronavirus en la exhibición denominada "Adria Tour", organizada por el número 1 del ranking mundial y suspendida luego de que dieran positivo ocho protagonistas, incluido el propio serbio.

"El hombre (Dimitrov) llegó enfermo quién sabe de dónde y así es como ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho el test aquí, sino en alguna otra parte", manifestó Srdjan Djokovic en declaraciones a medios de Croacia. Y añadió sobre la polémica que se generó en torno al certamen: "Mi hijo no está bien anímicamente. Dimitrov no sabe dónde se contagió y causó un gran daño a Croacia, a Serbia, a mi familia; debió ser examinado en su país".

Djokovic fue uno de los ocho contagiados que provocó la realización de las dos primeras etapas del denominado "Adria Tour", un torneo que reunió a diversos tenistas en dos ciudades de países de los Balcanes: Belgrado (Serbia) y Zadar (Croacia).



ESCUCHARON A FERNANDEZ

El US Open dio marcha atrás luego de las críticas recibidas y anunció que finalmente incluirá al tenis adaptado en su calendario de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus. El torneo explicó en un comunicado que la decisión se tomó tras una serie de reuniones virtuales con los deportistas y la Federación Internacional de Tenis, en las que se definió disputar el certamen del 10 al 13 de septiembre en la sede habitual del US Open, el complejo de Flushing Meadows.

"Los atletas seguirán las mismas medidas de seguridad y procedimientos que el resto de jugadores que participen en el US Open. Tendrán acceso a las instalaciones a partir del 7 de septiembre", añadió el comunicado.