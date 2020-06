Cuando vuelva el fútbol al León lo dirigirá Giorgi Deportes 25 de junio de 2020 Redacción Por Marcelo Werlen será Coordinador, tal cual lo resuelto en las últimas semanas

FOTO ARCHIVO EL MISMO GRUPO./ Cambiará quien dará las principales indicaciones desde el banco.

Todavía está verde el regreso de los entrenamientos del fútbol a nivel nacional, incluyendo a las Ligas del Interior y por ende a varios equipos que disputaban el Regional Amateur. Esto por la disposición que bajó AFA al Consejo Federal, de manera insólita en lo que tiene que ver con el fútbol amateur donde la realidad es totalmente diferente a las categorías profesionales y donde pone en la misma bolsa a las zonas más afectadas por la Pandemia con las que no lo están.

No obstante, en 9 de Julio ya tomaron una decisión importante a futuro. Cuando se pueda volver a trabajar en el campo de juego, el director técnico del primer equipo será Gustavo Giorgi ya que Marcelo Werlen acordó con la dirigencia ocuparse de la Coordinación del fútbol del club. Recordemos que hasta el momento de la suspensión por la pandemia del coronavirus el pasado 15 de marzo, "Satanás" era el DT y su ayudante de campo se ocupaba de dirigir el equipo liguista.

En los próximos días se irá buscando un nuevo colaborador para Giorgi, recordando que en la parte física se desempeña el Profe Agustín Giorgis.



PIDEN POR LA COPA SANTA FE

Si bien apenas se han reiniciado entrenamientos, y de manera individual (pero no en fútbol), el concejal santafesino Paco Garibaldi (Frente Progresista) se pronunció hace unos días por la disputa de la Copa Santa Fe de distintos deportes.

"Creemos oportuno la habilitación de competencias intraprovinciales, que posibiliten de inmediato y sin público, torneos al estilo de la Copa SantaFe, evitando también el tránsito interjurisdiccional. Los santafesinos hemos hecho un gran esfuerzo para estar como estamos, no podemos seguir atando nuestro desarrollo a lo que pasa en la Capital Federal. Nuestros deportistas lo están aguardando y lo merecen. Nuestra provincia está en condiciones de hacerlo. Está la experiencia, ganas no faltan. ¿Qué estamos esperando?", publicó el edil en su cuenta de twitter.