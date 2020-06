“Por ahora nuestra capacidad de aislamiento no ha sido sobrepasada” Locales 25 de junio de 2020 Redacción Por Ante la posibilidad de tener que recibir de la región de salud o de la propia ciudad a un paciente positivo de Covid-19, la directora del Hospital Jaime Ferré aseguró que hoy por hoy la situación está controlada y hay un trabajo de equipo para enfrentar la emergencia sanitaria. Igualmente aclaró que se trabaja en el día a día.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO MARIA ELENA INFELD. La directora dio detalles de cómo se trabaja en el Hospital. HOSPITAL "JAIME FERRE". Se ha dividido en dos sectores a raíz de la pandemia.

En medio de controles de ingreso y egreso que se refuerzan y de casos positivos que aparecen en ciudades cercanas a Rafaela, la Dra. María Elena Infeld, directora del Hospital Jaime Ferré, se refirió a cómo hoy está trabajando el hospital y a como están preparados para atender posibles casos positivos de coronavirus: “nosotros desde el comienzo de la pandemia allá por marzo, hemos dividido el hospital en dos sectores, uno Covid y otro no Covid. Hoy el hospital no tiene internados por coronavirus, hasta el momento todos los hisopados dieron negativos y el último caso que atendimos fue el del paciente fallecido el 9 de abril. Igual el dispositivo sigue funcionando en áreas divididas.

“Nuestro hospital es un efector polivalente donde se atienden todas las otras patologías y también en áreas de aislamiento se atienden pacientes sospechosos Covid”, precisó la profesional.

La Dra. Infeld resaltó que “esto es día a día y es dinámico, por ahora nuestra capacidad de aislamiento no ha sido sobrepasada y solo tengo un paciente en aislamiento; sí tengo otras patologías que requirieron internación, como lo son neumonías, accidentes cerebrovasculares, heridos de arma de fuego, de arma blanca, nacimientos, neonatología funcionando. Hoy no se da una situación epidemiológica”, explicó.

Además la directora agregó: “nosotros vamos a seguir los lineamientos que nos baje el Ministerio de Salud de la provincia”.



NUMERO DE CAMAS

DISPONIBLES

La Dra. María Elena Infeld, confirmó que actualmente el hospital cuenta con 58 camas de adultos; 18 camas pediátricas; 6 incubadoras que podemos aumentar a 8; 4 cunas en el área de neonatología; 15 camas para pacientes críticos. Además hay 15 respiradores y hay 3 más en el área de neonatología.

La directora informó que hoy la ocupación de terapia intensiva es con 3 pacientes, pero reiteró que la situación es dinámica e hizo especial hincapié en que el Hospital Jaime Ferré es un hospital polivalente y regional, con lo cual recibe pacientes de diferentes localidades; incluso a pacientes sospechosos de Covid-19. “Nos ajustamos siempre a las definiciones de caso sospechoso”, dijo.



PLANIFICACION ANTE UN

POSIBLE COLAPSO DEL SISTEMA

La directora del efector público de salud manifestó que “yo todos los días estoy mirando la ocupación de camas y estamos trabajando diariamente en eso. Para eso se creó un Comité de Crisis o un Comité Covid, donde están los referentes, es decir, el jefe de Clínica Médica, el jefe de Terapia Intensiva, la infectóloga, gente de mantenimiento, de limpieza. Todo es una organización hospitalaria diferente y este Comité es el que va evaluando día a día la ocupación de camas. Nosotros hoy estamos mirando otras localidades como una fotografía de lo que nos puede pasar. Es precaución y para eso estamos planificando”.



INGRESOS CONTROLADOS

La Dra Infeld explicó que ante esta emergencia sanitaria causada por el Covid-19, “los ingresos en el Hospital están controlados, y desde el viernes pasado hemos levantado el alerta con respecto al ingreso de pacientes y de familiares para evitar la concentración de gente”.