A 25 años del primer ascenso que logró el básquet de Ben Hur

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Un 25 de junio de 1995 se producía lo que sería el comienzo del ciclo profesional de Ben Hur en el básquet. El equipo dirigido por Oscar Zanuzzi se consagraba campeón del Pentagonal final de la Liga "C" y obtenía el ascenso a la Liga "B", aunque luego no jugaría esta categoría ya que adquiriría la plaza de Libertad de Sunchales en el por entonces TNA (hoy Liga Argentina).

El partido que determinó el ascenso fue en Córdoba ante Instituto. La BH lograba el objetivo hasta perdiendo por 18 puntos, con lo cual jugó ese duelo decisivo con cierta tranquilidad y finalmente perdió por 4: 82 a 78.

El equipo de calle Saavedra, ya que jugaba como local en el "17 de Junio", ganó 6 de los 8 partidos disputados en esa fase final, demostrando un muy buen nivel que lo llevó al campeonato.

Su goleador, Leandro Caballero, recordó ayer ante nuestra consulta de esos momentos que "Ben Hur hacía tres o cuatro años que venía buscando el ascenso. Pudimos conformar un muy buen equipo con muchachos del club y la ciudad, y otros que llegaron como refuerzo, como Waldemar Cardona, Fernando Benavídez, Walter Muñoz".

Destacó además que "los entrenamientos eran duros y estábamos muy competitivos. Zanuzzi fue un muy buen técnico y además excelente persona".

Si bien las estadísticas lo recuerdan como el goleador del equipo con 170 puntos, valoró que "personalmente lo que más rescato son los momentos con los compañeros y los jugadores que uno enfrentó".



LA CAMPAÑA FINAL

Fecha Nº 1: Capuchinos de Concordia 71 (27) vs Ben Hur 88 (41). Fecha Nº 2, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay 107 (50) vs Ben Hur 77 (42). Fecha Nº 3: Ben Hur 76 (33) vs Ameghino de Villa María 64 (29). Fecha Nº 4: Ben Hur 95 (50) vs Instituto de Córdoba 72 (43).

Fecha Nº 5: Ben Hur 91 (44) vs Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay 71 (38). Fecha Nº 6: Ben Hur 96 (49) vs Capuchinos de Concordia 76 (35). Fecha Nº 7: Ameghino de Villa María 64 (27) vs Ben Hur 81 (44). Fecha Nº 8: Instituto de Córdoba 82 (49) vs Ben Hur 78 (40).



EL PLANTEL

Leandro Caballero con 170 puntos (goleador del equipo), Fernando Benavídez 122, Pablo Nocioni 70, Waldemar Cardona 101, Walter Muñoz 104, Gabriel Gentinetta 18, José Gianotti 44, Fernando Fioramonti 19, Luis Gianotti 26, Ariel Restelli 4, Daniel Santi 4, Daniel Re, Fernando Nicola, Alberto Corrado, Andrés Mandrile, Luis Silvano y Luis Ferrario. Director técnico: Oscar Zanuzzi.

Posiciones finales: Ben Hur 14 puntos (ascendió por diferencia de gol), Instituto 14; Tomás de Rocamora 13, Ameghino 10 y Capuchinos 8.