El cruzamiento no resuelve problemas de gestión SUPLEMENTO RURAL 25 de junio de 2020 Redacción Por El sector lechero tiene increíbles desafíos que resolver para ser sostenible en los próximos 50 años. Desde un lado, la proyección de la demanda de alimentos, por otro lado las restricciones ambientales. ¿Qué hacer?

La demanda de productos lácteos para los próximos 40 años será muy fuerte. La FAO calcula que necesitaremos crecer casi el 60 % de la producción real para seguir la curva de la demanda futura, basándose en las proyecciones sobre el crecimiento demográfico.

Para 2030 seremos 10.4 mil millones de personas en el planeta y tendremos más de 12.5 mil millones para 2060. Hoy, casi el 80 % de la leche se consume como subproductos. Sólo el 23 % de la leche se consume fresca, por lo que continuará la demanda de mayor % de sólidos en la leche. Nadie quiere transportar agua.

Por otro lado, de acuerdo a una publicación de TodoAgro con la firma de Horacio Larrea – experto en genética de Semex Alliance-, la amenaza es que en un planeta que estará lleno de personas, y para reducir el impacto ambiental, nos veremos obligados a producir un 60 % más de leche pero al mismo tiempo tendremos que reducir el agua Consumo, tener un control de efluentes muy preciso y producir nuestra propia energía.

De nuevo, según las estadísticas de la FAO, hay 274.000.000 vacas lecheras en el mundo, con un promedio inferior a 3.000 kilogramos de leche por lactancia. Qué va a pasar? Menos rebaños con mayor rendimiento por vaca sobrevivirán.



PALABRA CLAVE

Hay una palabra clave que define cómo se verá una manada láctea en el futuro: Superorganismo.

Deberíamos empezar a ver una manada láctea como una comunidad biológica (sugiero encarecidamente que lean sobre la hipótesis de Gaia), donde necesitaremos encontrar un equilibrio para hacer que la operación sea ambientalmente sostenible y, al mismo tiempo, extremadamente productiva. Y más temprano que tarde, todas las granjas lácteas del mundo tendrán que pasar por este proceso de conversión.



CONTROVERSIAS

Hoy hay grandes controversias entre estas "organizaciones verdes" que tienen la percepción de que los modelos de pastoreo de vacas son más respetuosos con el medio ambiente que los modelos confinados Todo el mundo piensa que los modelos confinados están en peligro, pero la realidad es que en países como Nueva Zelanda, los agricultores también están siendo desafiados por nuevas normas que son colocadas todo el poderoso Ministerio de Medio Ambiente, llamado NESCS (Normas Nacionales para Evaluación y Gestión de Contaminantes en el suelo) A medida que el nivel de contaminación en el suelo y la capa nefrítica ha aumentado dramáticamente en los últimos 10 años.

La tecnología sin duda desempeñará un papel clave para hacer que una granja láctea sea sostenible y eficiente: inteligencia artificial, automatización, robótica, sensores, serán instrumentos clave para establecer procesos confiables, repetibles y precisos. Las mejores manadas del mundo ya se ven así, así que probablemente no necesites viajar demasiado lejos para encontrar cómo se ve el futuro: ya está aquí.



PREGUNTA CLAVE

Entonces, qué tipo de vacas necesitaremos para encajar dentro de estos modelos?

El objetivo es bastante sencillo de determinar, la pregunta clave es cómo los crearemos.

Definitivamente, necesitaremos convertidores extremadamente eficientes con bajo costo de mantenimiento, con muy pequeña incidencia de enfermedades y leche de alta calidad (componentes altos con células somáticas bajas). Deben becerro por primera vez muy jóvenes y la mayoría de ellos deberían abandonar la granja mediante el sacrificio voluntario (significa que durarán todo el tiempo que sus dueños quieran que duren).

Creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo con estos objetivos, pero la pregunta es cómo llegaremos allí.



GENES, NO RAZA

Todo indica que la futura selección estará basada en genes y no basada en raza. Así que eso puede llevarnos a la conclusión de que todas las vacas serán cruzadas, pero esta suposición es errónea. Cuando hablamos de selección de genes significa que buscaremos genes específicos que tengan un impacto positivo en los rasgos que estamos seleccionando, y que los genes se pueden elegir de la misma raza con la que estamos trabajando o de otra raza (por ejemplo, si queremos un rápido aumento de los sólidos) pero las opciones son más que eso: cuando hablamos de selección basada en genes también estamos hablando de nuevas tecnologías como la edición de genes, que nos permiten implantar un gen específico dentro de la cadena de ADN, y conseguir un animal encuestado o un portador de genes slick, Solo implantando ese gen. La selección también incluirá el microbioma, una nueva vasta área para investigar.

Así que esa selección puede estar dentro de la misma raza o de diferentes razas. No importa de dónde vienen los genes, sino qué impacto tendrán en el nuevo individuo. No todo brilla en este futuro: todos sabemos que, por ejemplo, las normas de los países europeos limitan totalmente el uso de los transgénicos. Pero alguien puede garantizar que esta posición puede ser revisada en cualquier momento? Especialmente cuando la medicina humana también avanza en el tratamiento transgénico para enfermedades clave como el cáncer, la Diabetes, el Alzheimer, etc.?



UN PROBLEMA

Pero de vuelta a nuestros objetivos de selección, tenemos un problema difícil de resolver: estamos tratando de seleccionar al mismo tiempo para rasgos que tienen fuertes correlaciones negativas entre ellos. Básicamente, un rendimiento sólido frente a la salud y la fertilidad. Hay pocas excepciones, pero en general es como mezclar aceite y agua.

Es muy fácil ver que las vacas de producción extrema suelen ser más susceptibles a las enfermedades y tardan más tiempo en quedarse embarazadas, mientras que las vacas ociosas duran más tiempo y se crían enseguida. El indicador clave es la puntuación de la condición corporal.

Entonces, ¿cómo podemos equilibrar eso? No es una respuesta fácil. De hecho, seguro hay opiniones diferentes y válidas.

Las preguntas son: cuál es la ganancia final en mi línea inferior si, al aumentar mi tasa de preg en 2 %, pierdo 1000 libras de leche por lactancia en mis primeros terneros. Puedo calcular un modelo de sensibilidad?

* Las vacas modernas y de alta producción necesitan ternero cada 12 meses? Conozco a muchos agricultores que luchan por secar sus vaquillas, ya que están a 5 semanas de ternar de nuevo y todavía están haciendo más de 40 kgs al díA. ¿Sería mejor extender el período de espera voluntario en ellos y hacer Los terneros de nuevo por 15 meses?

Seguro que las respuestas para estas dos preguntas variarían según la realidad de cada granja. Pero tenemos que tener en cuenta cómo se ve el negocio para el futuro: necesitamos hacer más leche de menos vacas, por lo que no parezca lógico renunciar a la producción ganando salud: la respuesta correcta sería al menos mantener la producción y ganancia en la salud.



PARA LA GENETICA

Entonces podemos preguntar qué fuentes tenemos para la genética, y la mejor indicación es qué tipo de progreso genético están logrando las diferentes razas. Esta semana tendremos la ronda de pruebas en USA y, como lo hacen cada 5 años, la base se ajustará a 0, basándose en el progreso genético realizado por cada raza desde la última corrección, en 2015. Cuando Vemos NM $, Holsteins y Jersey han mejorado mucho más que todas las otras razas (231 puntos NM$ en Hosteins, 191 camisetas NM$, 121 NM$ Ayrshires.

¿Por qué sucedió? Sólo una respuesta sencilla: tienen poblaciones más grandes y se han aprovechado de la selección genómica. Por lo tanto, su ritmo de progreso genético es significativamente más rápido que cualquier otra raza. Dónde se reunirán los mejores genes en el futuro? De nuevo, respuesta fácil: principalmente de estas dos razas. Es bastante lógico pensar que todas las demás razas terminarán cruzando con Holsteins o Jerseys, pero no al revés.

Pero luego tenemos otra realidad. Es un hecho brutal que hay muchas granjas cuyo nivel de gestión es de mediocre a aún peor que eso: mala nutrición, sin consuelo para las vacas, sin protocolos, alta tasa de mortalidad de terneros, pobre mano de obra , etc. La mayoría de esas granjas han estado haciendo IA, usando genética de alto rendimiento de producción (recuerdan cuando el único rasgo importante para seleccionar era la leche y nada más?) Estas manadas son las que yo llamo «The Nominada» (como en Big Brother), porque son los primeros en la fila en salir del negocio en este brutal proceso de selección que están pasando los agricultores de todo el mundo. Fue un gran error seleccionar para la producción cuando no estabas dando a tus vacas lo que necesitan para expresar esa habilidad de convertir. Simplemente se consigue el lado malo de ellos: son más difíciles de quedar embarazadas y murieron jóvenes.



PRIORIDADES

Por lo tanto, la primera prioridad para ese tipo de granjas debería ser mejorar su gestión, sin embargo, la reacción es retroceder 30 años, y utilizar genéticos que sean mejores para la salud y la fertilidad, pero la producción es significativamente menor.

Pero lo peor de todo es que, no hay una genética que produzca el tipo de terneros ninja. No existe tal cosa como la genética a prueba de balas. Por lo tanto, pueden ser más duros, pero no se las arreglarían solos, y morirán de todos modos.

Las mejores granjas hoy producen más de 40 kgs al día, 4.4 % y 3.7 % de proteínas, con un 27 % o 28 % de tasa de preñez. Su mortalidad de terneros por debajo del 1 %. Son Copperfield? En absoluto, simplemente lo hacen todo bien.

Ahora dime cómo pueden competir los pobres granjas administradas contra estas ultra-eficientes? Es un golpe seguro en la primera ronda.

Así que, probablemente en el futuro ya no tendremos razas puras, pero no trates de resolver mágicamente tus problemas de gestión con la genética, porque va a ser una experiencia muy costosa, y probablemente lo único que obtendrás es estar fuera de negocios aún más rápido.