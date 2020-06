Viotti pide mayores controles Locales 25 de junio de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos elevó este pedido al Ejecutivo ante la preocupación de la creciente curva de contagios que se da en otras localidades de la provincia y el país.

El concejal del bloque de Cambiemos-UCR reclama al Ejecutivo Municipal un mayor control en los accesos y un informe detallado de las medidas de prevención y seguridad que se llevaron a cabo en las últimas semanas y que se están llevando adelante actualmente, para evitar que se produzca un rebrote de coronavirus en nuestra localidad.

Por otra parte, Viotti hace referencia a que la app Rafaela Acceso que fue promocionada y difundida por el Municipio no está actualmente en funcionamiento, la misma fue desarrollada en conjunto con el Gobierno Provincial y la UNRaf, por lo que solicita que se remita al Concejo Municipal el convenio firmado.

Además, dijo “Tenemos que proteger a los rafaelinos y no relajarnos, porque estamos transitando el pico de contagio y es responsabilidad del gobierno local cuidarnos para no volver atrás. Hoy tenemos que sostener lo que se logró, tanto para cuidar la salud como la economía de la gente, que pasó momentos muy difíciles y muchos aún lo continúan padeciendo”.

También considero que para esto es fundamental extremar los controles en los accesos de la ciudad, durante las 24 horas del día. “No olvidemos que nuestra localidad se encuentra atravesada por la Ruta Nacional 34 que conecta distintas provincias con la Capital Federal donde los casos se incrementan a diario y por la Ruta Provincial 70, que vincula a varias regiones de la provincia estando Rafaela ubicada demográficamente en un punto intermedio para llegar a otras localidades”.

Por su parte, el bloque de Cambiemos en su conjunto acompaña el pedido de Viotti y considera de suma importancia conocer si los controles en los cuatro principales accesos a la ciudad se realizan las 24 horas, todos los días de la semana, qué fuerzas colaboran de manera mancomunada y qué registro se utiliza, actualmente y en las últimas semanas.

Por último, el concejal agregó “tenemos que acompañar a los rafaelinos que estuvieron haciendo un esfuerzo muy grande todo este tiempo, respetando el aislamiento y tomando los recaudos necesarios para que el virus no se propague en la ciudad”.