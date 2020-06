Liporace y su despedida de la Crema Deportes 25 de junio de 2020 Redacción Por El defensor arregló la deuda con el club y confirmó en sus redes sociales que pase lo que pase no seguirá en Alberdi. “Se termina una etapa con un final extraño”, apuntó Nacho.

FOTO ARCHIVO IGNACIO LIPORACE. / El lateral izquierdo se despidió de Atlético de Rafaela.

Son 16 los contratos que finalizan en Atlético de Rafaela el próximo martes. Si bien la dirigencia aún no lo confirmó, ninguno seguiría en la ‘Crema’. Por lo pronto, mientras aguardan tener un panorama más claro con respecto a lo que sucederá con el torneo de la Primera Nacional y la posibilidad de regresar a las prácticas, se encuentran abocados a arreglar el dinero adeudado.

Con el cuerpo técnico ya lo hicieron y es por eso que Walter Otta continuará como DT hasta fin de año.

En la jornada de ayer, el defensor Ignacio Liporace dejó su mensaje de despedida en sus redes sociales, en donde deja entendido que pase lo que pase no seguirá en Alberdi.

“Se termina una etapa con un final extraño, quiero agradecer a todos los que formaron parte este año de Atlético de Rafaela, jugadores, cuerpo técnico, personal del club y a todos los hinchas que siempre me demostraron su cariño en este tiempo que me tocó jugar”.

Y luego, el lateral izquierdo de 28 años, indicó: “Me pone muy contento recibir tantos mensajes y voy a estar siempre agradecido. Nos llevamos una nueva experiencia con Ailen y como siempre muchos amigos!”.

Liporace llegó como refuerzo para la actual temporada 2019/2020, proveniente de Brown de Adrogué. Su carrera estuvo siempre ligada al ascenso, principalmente de Buenos Aires, con San Miguel, Cañuelas y UAI Urquiza entre los clubes por los cuales pasó.