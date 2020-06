Luka Romero, hijo de un exAtlético, tuvo su debut en la primera de Mallorca ante el Real

Luka Romero hizo historia en la liga española al debutar ayer a los 15 años en la primera división del Mallorca, en la derrota ante Real Madrid 2 a 0, el día del cumpleaños de Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

Si bien se esperaba que debutara algunos días atrás, más precisamente ante el Barcelona, debieron pasar dos partidos para que el entrenador del equipo mallorquín, Vicente Moreno, decidiera mandarlo al campo de juego.

"Ha sido un momento inolvidable. Gracias a todo el cuerpo técnico y al club por haberme dado esta oportunidad. Nunca olvidaré este día", escribió Romero en sus redes sociales luego del debut con la camiseta roja.

Romero ingresó por el ghanés Iddrisu Baba cuando faltaban pocos minutos para terminar el partido, que ya a esa altura estaba definido en favor del equipo blanco.

Luka es hijo del ex mediocampista Atlético Rafaela Diego Romero (jugó cuatro temporadas, desde 1999 al 2001 en la 'Crema'). A raíz de la profesión de su padre, nació en México mientras él se desempeñaba en los Alacranes de Durango en el 2004, pero vivió unos pocos meses en tierras aztecas. Tras el paso de Diego por el fútbol ecuatoriano, vivió toda su vida en España, donde fue tentado por Barcelona y el Merengue para unirse a sus inferiores. Pero finalmente eligió el Mallorca ya que su familia estaba afincada en esa zona.

Hace casi dos años, la selección argentina conoció su caso y decidió convocarlo para jugar el Sudamericano Sub 15: Luka aceptó la convocatoria y por el momento es parte de la estructura de la Albiceleste, siendo seguido de cerca actualmente por Pablo Aimar para la Sub 17.

Romero, que tiene un hermano mellizo que ataja en las inferiores del Penya Arrabal, se había quedado con las ganas de tener su estreno oficial en los dos partidos oficiales que tuvo el equipo en el reinicio del campeonato en plena pandemia por el coronavirus: concentró para el partido ante Barcelona, pero quedó fuera del banco de suplentes y estuvo entre los relevos en la derrota frente a Villarreal y el duelo con el Leganés, pero no saltó al terreno de juego.

Finalmente, el entrenador español Vicente Moreno apostó por él en un cotejo inolvidable ante la potencia de la Casa Blanca. Cabe destacar que a raíz de su edad (cumplirá los 16 años el 18 de noviembre próximo), el zurdo debió recibir un permiso especial de la Liga para integrar el plantel profesional.

El joven ingresó en el minuto 82 en lugar del africano Iddrisu Baba Mohammed y pudo conformar el ataque mallorquín durante los últimos instantes del encuentro, cuando el pleito ya estaba resuelto por los goles de Vinicius Junior y Sergio Ramos.

En la fecha de cumpleaños de Lionel Messi, el "Heredero" tuvo su regalo, dado que Romero es considerado por los analistas como “El Nuevo Messi”, que intentará continuar con el legado de la Pulga.

El adolescente que es considerado uno de los prometedores atacantes más talentosos de la Selección tuvo su debut en el fútbol grande de Europa. Tanto la Albiceleste como el Mallorca confían en su juego para poder buscar los objetivos planteados, ya sea en el deseo por ganar un título o en evitar el descenso, como ocurre con el elenco de las Islas Baleares.



Los resultados de la fecha 31: Lunes: Villarreal 2 - Sevilla 2, Leganés 0 - Granada 0. Martes: Levante 0 - Atlético de Madrid 1, Real Valladolid 1 - Getafe 1, Barcelona 1 - Athletic Club 0. Miércoles: Alavés 0 - Osasuna 1, Real Sociedad 0 - Celta de Vigo 1, Real Madrid 2 - Mallorca 0. Hoy: 14:30 hs. Eibar vs Valencia, 17:00 hs. Real Betis vs Espanyol.



Principales posiciones: Real Madrid 68, puntos; Barcelona 68; Atlético de Madrid 55; Sevilla 53; Getafe 49; Villarreal 48.