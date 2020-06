Romano: "Las investigaciones están bien encaminadas" Locales 25 de junio de 2020 Redacción Por Así lo marcó el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano, al referirse a los hechos que tuvieron lugar en la ciudad. Además detalló el trabajo que se viene llevando a cabo desde la policía frente a la pandemia.

FOTO ARCHIVO CLAUDIO ROMANO. Desde mayo es el jefe de la Unidad Regional V de Policía.

El jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano, dialogó con Radio Rafaela sobre los trabajos que están realizando con respecto a seguridad y a la pandemia.

“El tema de la pandemia, resaltó lamentablemente los hechos de violencia de género y los temas sociales. Nosotros tenemos diversas reuniones con el Comando Unificado en el que colaboran distintas fuerzas de la seguridad, en la que también contamos con la presencia del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Prevención en Seguridad del municipio. Allí se ponen a disposición diferentes temas. Y este último tiempo, tomo relevancia a lo que es la cuestión social y más que nada la violencia de género”, sostuvo.

En relación a los últimos hechos sangrientos que conmovieron a la ciudad, Romano, marco que “se está trabajando muy bien para que se esclarezcan lo antes posible. El personal trabajó codo a codo con los fiscales, siguiendo las directivas y la verdad la causa esta encaminada para llegar a un buen puerto. Si bien, no puedo dar mayores datos, creemos que estamos firmemente sobre una línea de investigación que va a dar muy buenos resultados”.

De esta forma, el titular de la Jefatura hizo referencia al crimen de Mario Bongiovanni, de 65 años, cometido en los primeros minutos del martes último en su casa de calle Marini al 500 en barrio Barranquitas. Al respecto, el mismo día fue detenido un joven con frondosos antecedentes policiales aunque apenas tiene 19 años, en tanto que ayer en el marco de nuevos allanamientos efectuados por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se logró la detención de un segundo sospechoso.

El otro hecho está relacionado al asesinato de Beatriz Cristina Cattáneo, de 55 años, ocurrido en la tarde noche del martes en su casa de avenida Roque Sáenz Peña, por el cual el fiscal Guillermo Loyola dispuso la detención de su marido, Oscar M., de 67 años. Hasta el momento se investiga un presunto femicidio en lo que, inicialmente, se considera como un "caso difícil".

En este sentido, destacó los avances en ambos casos más allá de no poder brindar información específica. Mientras tanto, desde la Fiscalía Regional se esperan resultados de distintas diligencias.

Por otra parte, Romano explicó que se realizaron importantes avances en las causas policiales de la región. “El mes pasado hemos detenido a muchísimas personas, más que el mes anterior y más que el mismo mes el año anterior”.

“Tenemos una importante cantidad de armas de fuego secuestradas, hemos esclarecido muchos hechos. Todas las semanas hay capacitaciones para mejorar el trabajo del personal y para que atienda mejor a la gente. Si tenemos personal capacitado podemos dar mejor servicio y respuesta a la comunidad”, agregó el funcionario.

“Estamos trabajando bien y vamos a seguir así, por el buen camino”, enfatizó Romano.



CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS

POR CORONAVIRUS

Por otra parte, se refirió a la labor que se realiza ante la pandemia desde los distintos controles y procedimientos que se llevan a cabo. “Ya está en la consciencia social que al salir hay que usar barbijo, mantener la distancia, evitar el aglomeramiento de gente”, dijo Romano, aunque hizo hincapié que “la gente está más distendida. Y no es que no pasa nada, sino que se está conteniendo”.

“Se reforzó los controles en las rutas. En la periferia también tenemos un circuito de rutas cortadas para que no ingrese la gente que no tiene autorización. Con las denuncias hemos desalentado varias fiestas privadas, reuniones cuando no estaban permitidas”, detalló.

“Se hace un trabajo muy grande. Además de cuidar a cada uno de los efectivos para que no se enferme, se cuida a la ciudad. Es por ello que es importante que la gente colabore”, finalizó.